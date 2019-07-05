Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - E7na Konna Fain  

مجلة ''باري ماتش'' تنفي إجراء ''تعديل'' على صورة لساركوزي ليبدو أطول من زوجته

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
فرانس 24 - "لا، لم يتم تعديل صورة نيكولا ساركوزي ليصبح أطول"، كان هذا عنوان مقال نشرته مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الخميس لتنفي إجراء أي تعديل على صورة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ليبدو فيها أطول من زوجته كارلا بروني، موضحة أنه كان يقف في مكان أعلى منها أمام عتبة منزلهما.

وأكدت المجلة في بيان أيضا نشر على موقعها الإلكتروني "لم تعدل صورة نيكولا ساركوزي ليبدو أطول من كارلا بروني على غلاف باري ماتش هذا الأسبوع".


"ساركوزي أقصر من زوجته بـ10 سنتيمترات"

وقد أثارت هذه الصورة التي يظهر فيها رأس عارضة الأزياء السابقة عند مستوى عنق زوجها المعروف أنه أقصر منها بـ10 سنتيمترات تقريبا، الكثير من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعية.

وفي العام 2015، لفتت "باري ماتش" الأنظار إلى ساركوزي من خلال نشرها صورة له على الصفحة الأولى بدا فيها أطول من زوجته أيضا على شاطئ في كورسيكا.

وغالبا ما يستخدم السياسيون الفرنسيون هذه المجلة من أجل الدعاية السياسية لأنفسهم، إذ أن الصور والمقابلات التي تحمل طابعا اجتماعيا وحميما بعيدا عن السياسة يمكن أن تعيدهم إلى الساحة.

وابتعد ساركوزي عن السياسة بعد هزيمتين في الانتخابات كان آخرها في العام 2016 عندما فشل في محاولته ليصبح المرشح الرئاسي لحزبه الجمهوري.


فرانس24/ أ ف ب

  
  
     
  
festival-fe3ea263437d00a26a381185e3fc4516-2019-07-05 22:26:39






0 de 0 commentaires pour l'article 185248



Special can 201
    17:00: Maroc - Bénin (1-1) 1-4 Tab
    20:00: Ouganda - Sénégal (0-1)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الجمعة 05 جويلية 2019 | 2 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:31 05:05 03:10
24°
 24° % 78 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-2339°-2740°-2840°-3044°-32
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (5 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juill)   1377,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562366423|185248 716|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires