مجلة ''باري ماتش'' تنفي إجراء ''تعديل'' على صورة لساركوزي ليبدو أطول من زوجته

Vendredi 05 Juillet 2019
فرانس 24 - "لا، لم يتم تعديل صورة نيكولا ساركوزي ليصبح أطول"، كان هذا عنوان مقال نشرته مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الخميس لتنفي إجراء أي تعديل على صورة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ليبدو فيها أطول من زوجته كارلا بروني، موضحة أنه كان يقف في مكان أعلى منها أمام عتبة منزلهما.
وأكدت المجلة في بيان أيضا نشر على موقعها الإلكتروني "لم تعدل صورة نيكولا ساركوزي ليبدو أطول من كارلا بروني على غلاف باري ماتش هذا الأسبوع".
"ساركوزي أقصر من زوجته بـ10 سنتيمترات"
وقد أثارت هذه الصورة التي يظهر فيها رأس عارضة الأزياء السابقة عند مستوى عنق زوجها المعروف أنه أقصر منها بـ10 سنتيمترات تقريبا، الكثير من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعية.
وفي العام 2015، لفتت "باري ماتش" الأنظار إلى ساركوزي من خلال نشرها صورة له على الصفحة الأولى بدا فيها أطول من زوجته أيضا على شاطئ في كورسيكا.
وغالبا ما يستخدم السياسيون الفرنسيون هذه المجلة من أجل الدعاية السياسية لأنفسهم، إذ أن الصور والمقابلات التي تحمل طابعا اجتماعيا وحميما بعيدا عن السياسة يمكن أن تعيدهم إلى الساحة.
وابتعد ساركوزي عن السياسة بعد هزيمتين في الانتخابات كان آخرها في العام 2016 عندما فشل في محاولته ليصبح المرشح الرئاسي لحزبه الجمهوري.
فرانس24/ أ ف ب
وأكدت المجلة في بيان أيضا نشر على موقعها الإلكتروني "لم تعدل صورة نيكولا ساركوزي ليبدو أطول من كارلا بروني على غلاف باري ماتش هذا الأسبوع".
"ساركوزي أقصر من زوجته بـ10 سنتيمترات"
وقد أثارت هذه الصورة التي يظهر فيها رأس عارضة الأزياء السابقة عند مستوى عنق زوجها المعروف أنه أقصر منها بـ10 سنتيمترات تقريبا، الكثير من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعية.
وفي العام 2015، لفتت "باري ماتش" الأنظار إلى ساركوزي من خلال نشرها صورة له على الصفحة الأولى بدا فيها أطول من زوجته أيضا على شاطئ في كورسيكا.
وغالبا ما يستخدم السياسيون الفرنسيون هذه المجلة من أجل الدعاية السياسية لأنفسهم، إذ أن الصور والمقابلات التي تحمل طابعا اجتماعيا وحميما بعيدا عن السياسة يمكن أن تعيدهم إلى الساحة.
وابتعد ساركوزي عن السياسة بعد هزيمتين في الانتخابات كان آخرها في العام 2016 عندما فشل في محاولته ليصبح المرشح الرئاسي لحزبه الجمهوري.
فرانس24/ أ ف ب
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Par:aziz75 (France )
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