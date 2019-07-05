هيئة مهرجان سوسة الدولي تكشف في ندوة صحفية عن برنامج الدورة 61 للمهرجان

Vendredi 05 Juillet 2019



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- كشفت الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي خلال ندوة صحفية انتظمت مساء الخميس عن تفاصيل برنامج الدورة 61 للمهرجان الذي تقام سهراته بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر من 12 جويلية الى 18 اوت ويتضمن 25 عرضا فنيا متنوعا.وبين محمد خلف الله رئيس الهيئة المديرة لجمعية مهرجان سوسة الدولي ان الهيئة سعت لان تكون الدورة الحالية للمهرجان متنوعة وملبية لمختلف الاذواق وشاملة لعديد الأنماط الفنية مؤكدا ان الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي حرصت في حدود الموارد المالية المتوفرة على تشجيع الفنانين من أبناء الجهة على غرار مروان علي الذي سيؤمن عرض الافتتاح.وسيكون جمهور مهرجان سوسة الدولي وفق تعبير مدير المهرجان على موعد مع جملة من العروض الفنية الراقية على غرار عرض الفنانة السورية فايا يونان وعرض شيوخ سلاطين الطرب السورية وعرض الحضرة 3 للفاضل الجزيري.ويستقطب المهرجان الاذواق الموسيقية التونسية على غرار زياد غرسة ولطفي بوشناق وصابر الرباعي.وذكر محمد خلف الله ان ادارة مهرجان سوسة الدولي برمجت 7 عروض مسرحية ابرزها المسرحية الغنائية "عسكر الليل " لسفيان بن فرحات بالاضافة لستاند اب " لاهكة لاهكة " لنضال السعدي والعرض المسرحي " ولد شكون " لجميلة الشيحي.وأضاف محمد خلف الله ان الميزانية الجملية لمهرجان سوسة الدولي في دورته 61 ارتفعت الى حدود 800 الف دينار وذلك بعد انتفاع المهرجان بمنحة وزارة الشؤون الثقافية التي ارتقت الى 250 الف دينار وبالدعم المالي الذي قدمته بلدية سوسة المقدر ب40 الف دينار وكذلك بفضل مقدار المداخيل المتأتية من عمليات الاستشهار المقدرة ب 110 الف دينار الى جانب المداخيل المنتظرة من بيع التذاكر ومعلوم كراء مشربة المسرح .وأوضح ان ثمن تذاكر الدخول لأغلب عروض المهرجان تتراوح بين 15 و20 دينار باستثناء عرض فايا يونان الذي يترواح ثمن تذاكره بين 30 و40 دينار وعرض صابر الرباعي الذي حدد بثمن يتراوح بين 35 و45 دينار للتذكرة الواحدة.وأشار كاتب عام هيئة المهرجان معز كريفة الى ان جزءا من عائدات بيع التذاكر سيتم تخصيصها لمساعدة أطفال قرية "اس او اس" أكودة التي تعاني من ضائقة مالية خانقة.