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الرابطة 1: النادي الصفاقسي ينتدب بن سودة و غيث المعروفي

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عن تعاقده مع اللاعب يوسف بن سودة قادما من فريق سكك الحديد الصفاقسي لمدة أربع سنوات.
وبن سودة من مواليد 1997 ويشغل خطة مهاجم رواق .
كما تعاقد فريق عاصمة الجنوب مع مدافع الترجي الجرجيسي غيث المعروفي (مواليد 1994) لمدة 3 سنوات .
وكان الفريق تعاقد في وقت سابق مع متوسط ميدان وفاق سطيف الجزائري اسلام باكير (23 سنة) لمدة ثلاث.


واستعدادا لانطلاق الموسم القادم ضم الفريق متوسط ميدان زاناكو الزامبي بويد ماسوندا بعقد مدته اربع مواسم والمدافع الجزائري/الفرنسي ماليك اوسفان بعقد مدته ثلاث مواسم والجزائري عبد الكريم خشمار لمدة 3 مواسم .

ويستعد فريق أكابر النادي الرياضي الصفاقسي لاستئناف التحضيرات للموسم الرياضي الجديد حيث تقررت العودة يوم الأحد 7 جويلية وستكون من خلال تجمع اللاعبين على الساعة الثالثة والنصف بنزل برج الضيافة على أن تنطلق الحصة التدريبية على الساعة الخامسة مساء.

  
  
     
  
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    20:00: Ouganda - Sénégal
Groupe A
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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