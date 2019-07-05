النجم الساحلي: فوزي البنزرتي مدربا للفريق خلفا للفرنسي روجي لومار

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- وقع المدرب فوزي البنزرتي ظهر اليوم الجمعة عقدا مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مع الهيئة المديرة للنجم الساحلي برئاسة رضا شرف الدين وذلك للإشراف مجددا على المقاليد الفنية لفريق جوهرة الساحل على اثر مغادرة المدرب الفرنسي روجي لومار حسب ما افاد به "وات" مصدر من هيئة النجم الساحلي .وكان البنزرتي تحول الى المغرب في جانفي 2018 لتدريب فريق الوداد البيضاوي حيث امضى عقدا مدته سنة ونصف خلفا للمغربي الحسين عموتة.وترك فوزي البنزرتي مهامه في الترجي التونسي في ديسمبر 2018 وكان الفريق متصدرا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .كما سبق للجامعة التونسية لكرة القدم ان عينت فوزي البنزرتي في جويلية 2018 مدربا لمنتخب الاكابر خلفا لنبيل معلول الذي غادر المنتخب بعد مونديال روسيا 2018 في اتجاه نادي الدحيل القطري.