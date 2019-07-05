الاتحاد العربي لكرة القدم ينتخب رئيسه الجديد يوم 31 جويلية

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس خلال الفترة الممتدة من 6 الى 23 جويلية على أن تنعقد الجمعية العامة غير العادية لانتخاب الرئيس الجديد يوم 31 من نفس الشهر .وتم الاعلان عن هذا التاريخ خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم امس الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة نائب الرئيس الجزائري محمد روراوة لمناقشة استقالة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد .واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد بالإضافة للإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة .وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للرئيس السابق نظير ما قدمه من عمل "نوعي" و "نجاح كبير" خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت "حضورا متميزا" في الموسم الماضي.وتم خلال الاجتماع الذي اوكلت فيه مهمة تسيير الاعمال خلال الفترة المقبلة لمحمد روراوة تكليف الامانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بالموعد الانتخابي المقبل .