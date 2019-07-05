برنامج الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي

Vendredi 05 Juillet 2019



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- تم الكشف يوم الجمعة عن تفاصيل الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي التي تنطلق يوم الخميس 11 جويلية بعرض بحيرة البجع لباليه سان بيترسبورغ من روسيا وتختتم يوم 20 أوت 2019 بحفل فني يحييه الفنان صابر الرباعي.وتجمع دورة العام الحالي واحدا وثلاثين عرضا فنيا تستجيب لمختلف الأذواق من سهرات موسيقية متنوعة من الطربي الى الشبابي ومن الموسيقى التونسية الى المغاربية والعربية والغربية والعالمية الى العروض الراقصة والكوميدية وكذلك الأعمال المسرحية الضخمة ومنها بالخصوص الكوميديا الموسيقية "ملوك الطوائف" لمنصور الرحباني وهبة الطوجي وغسان صليبا.وفي ما يلي البرنامج الكامل للدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي :روسيا باليه سان بيترسبورغ - بحيرة البجع الخميس 11 جويلية 2019اليابان الباليه الياباني "اوا دانس" الجمعة 12 جويلية 2019"ملوك الطوائف" لمنصور الرحباني بطولة هبة طوجي وغسان صليبا (لبنان) الاثنين 15 والثلاثاء 16 جويلية 2019سوريا فايا يونان الخميس 18 جويلية 2019الجمعة 19 جويلية 2019 لطيفة العرفاوي تونسالأردن-فلسطين أدهم النابلسي السبت 20 جويلية 2019الجزائر Soolking الأحد 21 جويلية 2019تونس وجيهة الجندوبي "Big Bossa" الاثنين 22 جويلية 2019مجموعة برقو 08 وزياد الزواري ولينا بن علي (تونس) الثلاثاء 23 جويلية 2019تونس عدنان الشواشي الاربعاء 24 جويلية 2019تونس ""الزيارة الخميس 25 جويلية 2019سوريا ناصيف زيتون الجمعة 26 جويلية 2019تونس غالية بن علي السبت 27 جويلية 2019تونس لطفي بوشناق الأحد 28 جويلية 2019إكوادور Léo Rojas الاثنين 29 جويلية 2019تونس ( أسامة فرحات – "كلمات...سيّد درويش وآخرون" الثلاثاء 30 جويلية 2019المغرب Lartiste الخميس 01 أوت 2019فلسطين ريم تلحمي فرقة الأنس والجام الجمعة 02 أوت 2019لبنان راغب علامة السبت 03 أوت 2019أمريكا Gospel pour 100 voix الأحد 04 أوت 2019الصين Ballet Chinois الاثنين 05 أوت 2019"لا هكة لا هكة" نضال السعدي الثلاثاء 06 أوت 2019(سوريا) نور مهنا الأربعاء 07 أوت 2019فرنسا Cendrillon الخميس 08 أوت 2019لبنان كارول سماحة الجمعة 09 أوت 2019المغرب) حضرة سيدي بن عيسى (مكناس- السبت 10 أوت 2019(تونس ولبنان) ألفة بن رمضان ومروان خوري الثلاثاء 13 أوت 2019(سوريا) طارق العربي طرقان وأبناؤه الأربعاء 14 أوت 2019تونس لطفي العبدلي الجمعة 16 أوت 2019« Just Abdelli 100% Tabou »(لبنان) عاصي الحلاني السبت 17 أوت 2019(تونس) صابر الرباعي الثلاثاء 20 أوت 2019