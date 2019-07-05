المنتخب التونسي يحرز 9 ميداليات في اليوم الاول للبطولة العربية للناشئين والناشئات لالعاب القوى

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- احرزت عناصر المنتخب التونسي لالعاب القوى مساء الجمعة 9 ميداليات (2 ذهبية و3 فضية و4 برونزية) في اعقاب منافسات اليوم الاول للبطولة العربية للناشئين والناشئات للفئة العمرية تحت 16 و17 عاما التي تتواصل على ملعب العاب القوى برادس بمشاركة حوالي 400 رياضي يمثلون 14 بلدا.وجاءت تونس في المركز الثاني في جدول الترتيب العام خلف الجزائر المتصدرة برصيد 9 ميداليات (4 ذهبية و3 فضية و2 برونزية) وامام المغرب التي احتلت المرتبة الثالثة بمجموع 7 ميداليات (2 ذهبية و2 فضية و3 برونزية) فيما حلت مصر رابعة ب3 ميداليات (ذهبيتان وفضية واحدة).وتحصلت تيسير الحاج سعيد على ذهبية اولى في مسابقة الوثب الطويل برقم قدره 5م فاصل 31 بينما احرزت سيرين قدري ذهبية ثانية في سباق 3000م بعدما قطعت المسافة في زمن 10دق و26ث و07.وعادت الميداليات الفضية لكل من سمية المناعي في سباق 5000م بتوقيت 24دق و45ث و46 وفادي الجديدي في سباق 2000م موانع بزمن 5دق و55 و03 وشيماء شويخ في مسابقة رمي القرص برمية بلغت 40م فاصل 60.اما الميداليات البرونزية فقد الت الى هبة نصر في سباق 100م حواجز ب15ث و71 واسامة عوينة في سباق 10 الاف متر ب43دق و42ث و13 وقصي محمدي في سباق 2000م ب6دق و01ث و09 وعمر عطية في مسابقة رمي الرمح ب46ث و47.وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد العربي لالعاب القوى تولى خلال حفل الافتتاح تكريم البطلين الاولمبيين التونسيين محمد القمودي وحبيبة الغريبي.