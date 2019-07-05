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البرلمان الفرنسي يقر قانونا يحظر كافة أشكال العقاب الجسدي للأطفال

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
فرانس 24 - أقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء قانونا يحظر الصفع وكل أشكال العقاب الجسدي المتعلق بالتأديب، وذلك بعد 40 عاما من اعتماد قانون مماثل في السويد.

وبذلك، تصبح فرنسا الدولة السادسة والخمسين التي تحظر العقاب الجسدي كليا، وفقا "للمبادرة العالمية لإنهاء كل أشكال العقاب الجسدي على الأطفال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها في لندن.


وقالت العضو في مجلس الشيوخ الاشتراكية لورانس روسينيول "أضعنا الكثير من الوقت، كان يجب إقرار هذا القانون قبل فترة طويلة". ووفق منظمة الطفولة الفرنسية، 85 بالمئة من أولياء الأمور الفرنسيين يلجؤون إلى ما يسمى العنف التأديبي العادي.

وقال الوزير أدريان تاكي "العنف ليس تأديبيا أو تربويا، العنف ليس أمرا طبيعيا البتة".

فرانس24/ أ ف ب

  
  
     
  
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