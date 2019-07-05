اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى التغيير في السودان

Vendredi 05 Juillet 2019
الأناضول - الخرطوم/عادل عبد الرحيم - أعلن الوسيط الإفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، فجر الجمعة، عن التوصل الى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك الإعلان بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين تحت رعاية مبعوث الاتحاد الإفريقي.
واوضح ولد لبات للصحفيين أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برياسة رئيس وزراء"، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي "بالتناوب بينهما ولمدة 3 سنوات على الأقل"، خلال المرحلة الانتقالية.
كما اتفقا على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.
واعلن ولد لبات أيضا أن المجلس العسكري وقوي التغيير اتفقا على "إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد"، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي): "نتمنى أن يؤسس لمستقبل ديمقراطي وأمن" بهذا الاتفاق.
وقدم شكره لدول السعودية والولايات المتحدة ومصر والوساطة الأفريقية لدورهم في "تقريب وجهات النظر".
اما ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فقال ان "الاتفاق يشكل انطلاقة لمستقبل السودان الذي سعي له الشعب لأجل تحقيق الحرية".
وشدد أن "من أولويات الحكومة القادمة التحقيق في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء في الثورة السودانية".
جاء ذلك الإعلان بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين تحت رعاية مبعوث الاتحاد الإفريقي.
واوضح ولد لبات للصحفيين أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برياسة رئيس وزراء"، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي "بالتناوب بينهما ولمدة 3 سنوات على الأقل"، خلال المرحلة الانتقالية.
كما اتفقا على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.
واعلن ولد لبات أيضا أن المجلس العسكري وقوي التغيير اتفقا على "إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد"، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي): "نتمنى أن يؤسس لمستقبل ديمقراطي وأمن" بهذا الاتفاق.
وقدم شكره لدول السعودية والولايات المتحدة ومصر والوساطة الأفريقية لدورهم في "تقريب وجهات النظر".
اما ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فقال ان "الاتفاق يشكل انطلاقة لمستقبل السودان الذي سعي له الشعب لأجل تحقيق الحرية".
وشدد أن "من أولويات الحكومة القادمة التحقيق في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء في الثورة السودانية".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 22:40 الثورة لا تأكل أبناءها.. !
- Hier 20:53 Séisme de magnitude 6.4 en Californie
- Hier 18:44 قابس قتيلان في حادث مرور
- Hier 18:16 قريبا بعث ''جامعة التعلم مدى الحياة بتونس''
- Hier 10:57 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 09:22 اليوم الخميس مفتتح شهر ذى القعدة 1440 هجري
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
26°
|38°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.32 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|38°-24
|38°-27
|40°-27
|40°-29
|42°-28
Follow @babnet_Tunisie
(138 350) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(119 378) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 260) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 641) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 90 507) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 946) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 688) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 627) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 874) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 920) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 791) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 656) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 813) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 771) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 564) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 137) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 623) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 760) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 252) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 742) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:essoltan (France )
Sur: ميشال العياري في تصريح ل RFI : الإمارات تحرّك حفتر لزعزعة الإستقرار التونسي ، و الجزائر على الخطّ لإحباط هذا المخطّط