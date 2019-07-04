CNN: حاكم دبي يقاضي الأميرة هيا في المحكمة العليا ببريطانيا

Jeudi 04 Juillet 2019



وكالات

التايمز: محامية العائلة البريطانية المالكة تنصح الأميرة هيا

- قالت مصادر لـCNN، إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعوى قضائية ضد زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة.ويتم نظر القضية في لندن في قسم الأسرة بالمحكمة العليا، وستعقد الجلسات التالية في 30 يوليو و 31 يوليو تموز الجاري.ولم تفصح محكمة العدل الملكية لـCNN، عن هوية المتقاضين، لكنها أكدت تواريخ جلسات القضية.وأضاف بيان صادر عن المحكمة أنه "تم الاستماع إلى القضية آخر مرة في 22 مايو 2019 أمام السيد جور مور والقضية مدرجة لاحقًا أمام الرئيس في 30 يوليو 2019".وأكدت CNN بشكل منفصل كل من التواريخ والأطراف المشاركة في القضية القانونية.وسيمثل حاكم دبي، السيدة هيلين وارد أوف ستيوارت، وهي مكتب محاماة رفيع المستوى في لندن، حسبما علمت CNN.والأميرة هيا بنت الحسين هي شخصية عالمية معروفة، كونها صداقة حميمة مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وكاميلا زوجته دوقة كورنوال.والأميرة هيا هي الأخت غير الشقيقة لملك الأردن الملك عبد الله بن الحسين، وتعلمت في بريطانيا حيث حصلت على شهادة في السياسة والفلسفة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، كما انها تمارس رياضة الفروسية ومثلت الأردن في أولمبياد 2000 في سيدني.وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ،تحدثت عن تفاصيل "هروب" الأميرة الأردنية، هيا بنت الحسين، فرارا من زوجها، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.وقالت الصحيفة، إن الأميرة هيا تختبئ في لندن، رفقة ابنيها "الجليلة 12 سنة"، و"زايد 7 سنوات".وكشفت "ديلي ميل"، أن دبلوماسية ألمانية ساعدت الأميرة الأردنية بالهروب من دبي، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، قبل أن تغادرها إلى لندن.وكانت صحيفة "التايمز" نشرت تقريرا أعده كبير المراسلين ديفيد براون، والمحرر القانوني جوناثان إيميس، وبن هاو في دبلن، تقول فيه إن محامية تتعامل مع العائلة المالكة هي التي تنصح الأميرة هيا الحسين في موضوع "الانفصال" عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم.ويشير التقرير إلى أن المحامية التي مثلت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، خلال طلاقه من الأميرة ديانا، طلب منها تقديم المشورة القانونية في مسألة الطلاق بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي.ويلفت الكتّاب إلى أن الأميرة هيا قد فرت من دبي خوفا على أمنها، كما زعمت مصادر قانونية، مشيرين إلى أن مشاركة البارونة شاكلتون من بلغرافيا ربما كانت إشارة إلى اختيار لندن لمعركة قضائية وطلاق وتسوية مالية ضخمة.وتفيد الصحيفة بأنه يقال إن الأميرة هيا الحسين تعيش في قصر في لندن بعد تركها الشيخ آل مكتوم (69 عاما)، لافتة إلى أن ليدي شاكلتون مثلت أمير ويلز في طلاقه من الأميرة ديانا، أميرة ويلز، ومثلت دوق يورك في طلاقه من سارة، دوقة يورك، ومثلت المغني بول ماكارتني في طلاقه من زوجته هيذر ميللر، بالإضافة إلى أنها المحامية لكل من دوق كامبريدج ودوق ساسكس.وينوه التقرير إلى أن الأميرة هيا والشيخ محمد يخوضان معركة حول مصير ولديهما الشيخ زايد (11 عاما) والشيخة جليلة (7 أعوام)، لافتا إلى أن ليدي شاكلتون المعروفة بقدراتها القانونية الشرسة، لم ترد على أسئلة الصحيفة حول علاقتها القانونية بالخلاف بين الأميرة والشيخ.