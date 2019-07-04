ثلاثون عرضا في الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي من 10 جويلية الى 17 أوت

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

- ستشهد الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي التي تنتظم من 10 جويلية الى 17 اوت 2019 تقديم ثلاثين عرضا من تونس ومن بلدان مغاربية ومتوسطية وإفريقية وغيرها، ذلك ابرز ما أعلنه مدير مهرجان الحمامات الدولي لسعد سعيد خلال الندوة الصحفية التي انتظمت مساء الخميس بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.وأشار الى ان هذه الدورة التي سيتم افتتاحها بعرض مسرحي " رسائل الحرية" نص عز الدين المدني وإخراج حافظ خليفة ستتميز بتقديم مجموعة من العروض الجيدة، من بينها بالخصوص حفل تكريم للفنانة التونسية القديرة نعمة في سهرة 24 جويلية وعرضان كبيران لكل من صابر الرباعي في سهرة 9 أوت وامينة فاخت في سهرة الاختتام 17 اوت وعرض للفنان منير الطرودي في سهرة 16 أوت وعرض للفنان مروان الخوري في سهرة 14 اوت وعرض شاوية لنضال يحياوي في سهرة 28 جويلية .وبين أن الدورة الجديدة ستشهد تقديم 6 عروض لأول مرة في تونس وحصرية لمهرجان الحمامات الدولي من بينها بالخصوص عرضان للفنان الكبير زياد الرحباني " شو هالايام" 2 و 3 اوت وهو يزور تونس لاول مرة وعرض الرباعي النسوي للموسيقى الكلاسيكية "سالي سالون" يوم 23 جويلية وعرض للفنانة الكندية شارلوت كاردان يوم 20 جويلية وعرض الفنان الكاميروني سايدو اباتشا يوم 26 جويلية وعرض للفنان المصري محمد حسن 4 اوت .واشار سعيد الى ان العروض التونسية تمثل في هذه الدورة اكثر من نصف العروض بمجموع 16 عرضا من مجموع 30 عرضا.وتتضمن البرمجة 7 عروض عربية و 7 عروض من بقية بلدان العالم. ولاحظ ان العروض تجمع بين الاعمال الشبابية و كل انواع الموسيقى الحديثة حيث توجد عروض لموسيقى الروك والميتال وأخرى للموسيقى التراثية المجددة.وسيتابع جمهور الحمامات هذه الدورة برمجة عرضين موسيقين من الجزائر تزامنا مع حضور الاشقاء الجزائريين في تونس في فصل الصيف وذلك بسهرة للفنان الجيرينو 15 أوت وسهرة للفنانة سعاد ماسي يوم 27 جويلية.وأعلن مدير الدورة من جهة أخرى ان الميزانية الجملية للمهرجان ستكون في حدود 2 فاصل 2 مليون دينار من بينها قرابة 1 فاصل 6 مليون دينار منحة من وزارة الشؤون الثقافية.واشار الى ان أسعار الدخول ستتراوح بين 15 و 50 دينارا مبرزا نه تم بالاتفاق مع الفنانين على أن تكون "الكاشيهات" سرية على ان يتم الاعلان عنها في التقارير المالية بعد المهرجان.