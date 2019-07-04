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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
الأناضول - نيويورك/ بتول يوروك - ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مركز الابحاث الجيولوجية الأمريكية، إن مركز الزلزال كان جنوبي ولاية كاليفورنيا.


وأضاف المركز في بيان له، أن الزلزال وقع صباح اليوم بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة وبلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر.

ولم يصدر أي بيان حول ما إذا كان الزلزال قد أدى إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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