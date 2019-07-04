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فريد بن بلقاسم: هناك اختلافات في الرؤية الفنية بين اعضاء الاطار الفني للمنتخب و الكلمة الاخيرة تعود للمدرب الان جيراس

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - اكد فريد بن بلقاسم مدرب المنتخب الاولمبي التونسي الذي وقع الحاقه بالجهاز الفني للمنتخب الاول بمناسبة نهائيات كاس امم افريقيا مصر 2019 "ان هناك اختلافات صلب الاطار الفني للمنتخب التونسي على مستوى الاراء الفنية وهذا طبيعي وصحي للغاية في ظل تواجد 4 مدربين ولكن الكلمة الاخيرة تعود في نهاية المطاف للمدرب الان جيراس باعتباره المسؤول الاول عن الاختيارات الفنية ولكن تلك الاختلافات لا تصل الى درجة التنافر او تعكير الاجواء صلب المنتخب التونسي".
واوضح بن بلقاسم في تصريح اعلامي قبيل انطلاق الحصة التدريبية لهذا المساء بالاسماعيلية .. ان " الاداء الذي قدمه المنتخب الوطني خلال الدور الاول لكاس امم افريقيا كشف عن عديد السلبيات والهنات التي تم تشخيصها ويتعين مراجعتها واصلاحها مضيفا " لقد تحدثنا بمعية افراد الجهاز الفني من اجل تحديد تلك النقائص ومعالجتها استعدادا للقاء غانا". وتابع ذات المتحدث قائلا " لا يمكن ان نصلح كل الاخطاء التي لاحت في اداء المنتخب التونسي في ظرف ايام معدودات ولهذا قمنا بتحديد الاولويات الفنية والذهنية وخاصة التكتيكية في مباراة حساسة لا تقبل القسمة. ولهذا سنركز كل مجهودنا على خصال المنافس الغاني حتى نختار الرسم التكتيكي الذي يتماشى من جهة مع امكانيات اللاعبين و الحد من خطورة المنتخب الغاني".

وشدد بن بلقاسم على ان " الاجواء صلب المنتخب التونسي نقية سواء بين اللاعبين او الجهاز الفني ولكن لسوء الحظ فان الاداء المتواضع الذي قدمه المنتخب خلال الدور الاول من كان مصر غذى عديد الاشاعات التي لا تمت للواقع بصلة".

وختم بن بلقاسم مبينا ان "المنتخب التونسي سيسعى الى تقديم مردود افضل في مباراة غانا الحاسمة لاسيما وانه كثيرا ما يتالق مع المنتخبات العريقة كرويا كما ان اسلوب لعب غانا سيساعد على استغلال المساحات من اجل التهديف واحداث الفارق".

  
  
     
  
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Special can 201
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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