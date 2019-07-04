''فاو'': تراجع طفيف في أسعار الأغذية العالمية خلال يونيو

Jeudi 04 Juillet 2019



الأناضول

- تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية بشكل طفيف، خلال يونيو/ حزيران الماضي، بحسب ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).وقالت المنظمة في بيانها الشهري، الخميس، إن مؤشر أسعار الأغذية، الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة، 173 نقطة، بانخفاض 0.3 بالمئة عن مايو/ أيار 2019.ويراقب مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر.وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 6.7 بالمئة في يونيو، إذ ارتفعت أسعار الذرة والقمح، بينما كانت أسعار الأرز مستقرة.وارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 4.2 بالمئة على أساس شهري، متأثرا بشدة بارتفاع الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.على النقيض، انخفض مؤشر أسعار الألبان بنسبة 11.9 بالمئة، مسجلاً أول انخفاض له في خمسة أشهر، مدفوعا بضعف الطلب على الجبن والزبدة.كما انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.6 بالمئة خلال الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت الصويا بسبب تراجع الطلب العالمي.وارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 1.5 بالمئة عن قيمته المعدلة لشهر مايو، مدفوعا بالطلب القوي على الواردات من شرق آسيا للحم البقري والخنازير والدواجن.