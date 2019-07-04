فقدان 81 مهاجرًا ينحدرون من مالي وساحل العاج إثر غرق قارب قبالة سواحل جرجيس

Jeudi 04 Juillet 2019
الأناضول - جرجيس (تونس)/ هيثم المحضي - أعلن مسؤول إغاثي تونسي، الخميس، فقدان 81 مهاجرًا غير نظامي إثر غرق قاربهم، الأربعاء، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.
جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به المنجي سليم، رئيس الهيئة الجهوية (المحلية) للهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين (جنوب).
وقال سليم إن "خفر السواحل التونسي أنقذ، الأربعاء، 5 مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم الذي كان يقل 86 شخصًا في عرض البحر".
وأضاف "تم نقل اثنين من بين خمسة تمّ إنقاذهم، للمبيت الخاص بالمهاجرين في مدينة جرجيس فيما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى مستشفى مدينة مدنين ، وتوفي أحدهم ظهر الخميس بسبب تدهور حالته الصحية".
وأوضح سليم أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينحدرون من دولتي مالي وكوت ديفوار.
ونقل سليم عن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بأن "المركب الذي غرق الأربعاء كان يحمل 86 شخصا، بينهم 7 نساء".
واعتبر أن الـ"81 الآخرين في عداد المفقودين في ضوء عدم ظهور الجثامين حتى الآن".
وتشهد السواحل التونسية سنوياً وصول مئات المهاجرين غير النظاميين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط.
ويقع إيواء المهاجرين واللاجئين في مبيتات خاصة لهم في محافظة مدنين.
وتشهد هذه المبيتات اكتظاظًا كبيرًا مما فرض على هيئات الإغاثة التونسية والأممية استئجار منازل لإيواء بعض المهاجرين.
جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به المنجي سليم، رئيس الهيئة الجهوية (المحلية) للهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين (جنوب).
وقال سليم إن "خفر السواحل التونسي أنقذ، الأربعاء، 5 مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم الذي كان يقل 86 شخصًا في عرض البحر".
وأضاف "تم نقل اثنين من بين خمسة تمّ إنقاذهم، للمبيت الخاص بالمهاجرين في مدينة جرجيس فيما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى مستشفى مدينة مدنين ، وتوفي أحدهم ظهر الخميس بسبب تدهور حالته الصحية".
وأوضح سليم أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينحدرون من دولتي مالي وكوت ديفوار.
ونقل سليم عن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بأن "المركب الذي غرق الأربعاء كان يحمل 86 شخصا، بينهم 7 نساء".
واعتبر أن الـ"81 الآخرين في عداد المفقودين في ضوء عدم ظهور الجثامين حتى الآن".
وتشهد السواحل التونسية سنوياً وصول مئات المهاجرين غير النظاميين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط.
ويقع إيواء المهاجرين واللاجئين في مبيتات خاصة لهم في محافظة مدنين.
وتشهد هذه المبيتات اكتظاظًا كبيرًا مما فرض على هيئات الإغاثة التونسية والأممية استئجار منازل لإيواء بعض المهاجرين.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
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|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
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Par:essoltan (France )
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