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لطيفة العرفاوي: أتعرض لمؤامرة من أجل منعي من الغناء في تونس

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - فوجئت الفنانة لطيفة العرفاوي بإلغاء حفلين لها في تونس، إذ كان من المقرر أن يكون الأول هو حفل افتتاح مهرجان صفاقس، والثاني كان حفل ختام مهرجان بنزرت الدولي، مشيرة إلى أن هناك حملة ضدها لمنعها من الغناء في تونس.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على الأنستغرام ”جمهورى الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا وإذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها“.
وأضافت ”أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولًا فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة فى برنامج #منا_وجر بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخصًا أبلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف“.

وتابعت ”كذلك كان هناك اتفاق بيني وبين مهدى السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20/8، أبلغنى اليوم أن الحفل ألغي أيضًا“.

ووجهت لطيفة رسالة إلى وزير الثقافة التونسي، قائلة: ”أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومَن وراء هذه الحرب وما سببها، وأعتذر مرة أخرى لجمهوري وولاد بلادي في كل تراب الجمهوريه التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير.. من له مصلحة فى تغييبي عن جمهوري فى تونس؟“.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185134

3azizou  (Tunisia)  |Jeudi 04 Juillet 2019 à 12h 10m |           
انها النهضة الاخوانية
الحمد لله انا عملنا ثورة



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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