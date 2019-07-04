النجم الساحلي: بلال الماجري ينضم للفريق ومالك بعيو يمدد عقده حتى 2023

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - وقع اللاعب بلال الماجري (24 سنة) مساء امس الاربعاء عقدا مدته 3 سنوات لفائدة النجم الرياضي الساحلي قادما من فريق الترجي الرياضي.
كما كشف النجم الساحلي الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على موقعه امس ان " متوسط الميدان مالك بعيو مدد عقده مع الفريق لمدة أربع سنوات اضافية حتى جوان 2023 " .
فريق جوهرة الساحل الذي احرز الموسم الماضي بطولة الاندية العربية واقتصرت انتداباته الى حد الان على الغاني دانسو والايفواري سليمان كوليبالي يستعد خلال الموسم المقبل للعب على عدة واجهات محلية واقليمية وقارية وهو ما يحتم عليه تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين خاصة على مستوى خطي الهجوم والدفاع.
كما كشف النجم الساحلي الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على موقعه امس ان " متوسط الميدان مالك بعيو مدد عقده مع الفريق لمدة أربع سنوات اضافية حتى جوان 2023 " .
فريق جوهرة الساحل الذي احرز الموسم الماضي بطولة الاندية العربية واقتصرت انتداباته الى حد الان على الغاني دانسو والايفواري سليمان كوليبالي يستعد خلال الموسم المقبل للعب على عدة واجهات محلية واقليمية وقارية وهو ما يحتم عليه تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين خاصة على مستوى خطي الهجوم والدفاع.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
- Hier 17:01 الاستقالات تعصف بحزب عبير موسي إ
- Hier 16:55 نعمة من نعم ثورة 17 ديسمبر عشناها في ألمانيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:04
|03:10
|
38°
|41°
|% 18
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|41°-30
|37°-24
|37°-25
|39°-28
|41°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 287) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(104 801) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 226) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 615) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 89 243) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 891) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 493) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 367) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 827) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 879) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 745) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 583) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 784) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 733) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 307) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 114) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 604) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 517) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 229) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 719) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:slimene (France )
Sur: لطفي العماري: التوافق مع النهضة هو سبب العمليات الانتحارية الاخيرة