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النجم الساحلي: بلال الماجري ينضم للفريق ومالك بعيو يمدد عقده حتى 2023

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - وقع اللاعب بلال الماجري (24 سنة) مساء امس الاربعاء عقدا مدته 3 سنوات لفائدة النجم الرياضي الساحلي قادما من فريق الترجي الرياضي.
كما كشف النجم الساحلي الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على موقعه امس ان " متوسط الميدان مالك بعيو مدد عقده مع الفريق لمدة أربع سنوات اضافية حتى جوان 2023 " .




فريق جوهرة الساحل الذي احرز الموسم الماضي بطولة الاندية العربية واقتصرت انتداباته الى حد الان على الغاني دانسو والايفواري سليمان كوليبالي يستعد خلال الموسم المقبل للعب على عدة واجهات محلية واقليمية وقارية وهو ما يحتم عليه تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين خاصة على مستوى خطي الهجوم والدفاع.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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