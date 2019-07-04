زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

Jeudi 04 Juillet 2019



الأناضول

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات، الخميس، جنوب غربي الصين.وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، في بيان، أن الزلزال ضرب منطقة غونغ في مدينة يبين، التابعة لولاية سيتشوان.وأوضح البيان أن الزلزال وقع على عمق 8 كم تحت سطح الأرض.ولم يصدر عن السلطات الصينية بيان حول ما إذا كان الزلزال تسبب بخسائر بشرية أو مادية.