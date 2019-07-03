ليبيا.. توقف الملاحة بمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف جوي

Mercredi 03 Juillet 2019



الأناضول

- وليد عبد الله - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، توقف الملاحة الجوية بالمطار (مؤقتا) بعد تعرضه لقصف من قبل طيران حربي تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر.جاء ذلك في بيان مقتضب، الأربعاء، نشرته صفحة المطار على "فيسبوك".وفي السياق، قال الناطق باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إن قصف مطار معيتيقة استهدف غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة، التي تستخدمها حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا.ولم تعلق حكومة الوفاق الوطني، حتى الساعة 19:30 ت.غ، على تصريحات المسماري.وفي منذ أبريل/ نيسان الماضي، شنت طائرات حربية تابعة لقوات حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عدة غارات جوية على المطار.ومعيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة (200 كم شرق طرابلس).