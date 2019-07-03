برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي

Mercredi 03 Juillet 2019



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- يسهر جمهور مهرجان بنزرت الدولي في دورته السابعة والثلاثين مع 22 عرضا فنيا فيها مراوحة بين الأعمال موسيقية والمسرحية والعروض السينمائية.وتفتتح الدورة يوم الجمعة 12 جويلية بعرض 24 عطر للفنان محمد علي كمون وتختتم يوم السبت 17 أوت بحفل فني يحييه الفنان صابر الرباعي.وتسجل الدورة بالخصوص حضور الفنانة نانسي عجرم التي ستحيي سهرة 3 أوت، ومروان خوري وألفة بن رمضان يوم 16 أوت، وعرض النوبة للفنان سمير العقربي.وفي ما يلي تفاصيل برنامج الدورة التي تم تقديمها في ندوة صحفية عقدتها هيئة تنظيم المهرجان مساء الاربعاء في مدينة بنزرت : حفل الافتتاح / الجمعة 12 جويلية 2019 // عرض 24 عطر : تكريم للفنان الراحل خميس ترنانالسبت 13 جويلية // مسرحية "ولد شكون" لجميلة الشيحيالاثنين 15 جويلية // عرض الزيارة لسامي اللجميالثلاثاء 16 جويلية // سهرة السينما مع عرض فيلمي "بورتوفارينا" و"سيني تشيتا" لإبراهيم لطيفالخميس 18 جويلية // عرض "لا هكا لا هكا" لنضال السعديالأحد 21 جويلية // عرض النوبة للفنان سمير العقربيالاثنين 22 جويلية // العرض الفرنسي العالمي La petite sirèneالاربعاء 24 جويلية // حفل موسيقي للفنان التونسي أيمن لسيق والفنان رؤوف ماهرالجمعة 26 جويلية // عرض مسرحي للكوميديين بسام الحمراوي وكريم الغربيالسبت 27 جويلية // سهرة موسيقية مع حفل الفنانة السورية فايا يونانالأحد 28 جويلية // عرض مسرحية "بيغ بوسا" للفنانة وجيهة الجندوبيالثلاثاء 30 جويلية // عرض موسيقي للفنان العالمي ليو روخاس رفقة سيلفيو دانزاالخميس 1 أوت // عرض مسرحية "ولد أمو" لنعيمة الجانيالجمعة 2 أوت // عرض "هاملين" للفنان علي الجزيزيالسبت 3 أوت // سهرة موسيقية تحييها الفنانة نانسي عجرمالاثنين 5 أوت // عرض مسرحية "عسكر الليل" لسفيان بن فرحاتالأربعاء 7 أوت // عرض موسيقي لمجموعة من فناني الراب التونسيينالجمعة 9 أوت // عرض "المدحة"الاربعاء 14 أوت // عرض الفنان "حسان الدوس"الخميس 15 أوت // عرض موسيقي للفنانين أدهم النابلسيالجمعة 16 أوت // عرض موسيقي للفنان مروان خوري والفنانة ألفة بن رمضانالاختتام / السبت 17 أوت // سهرة فنية موسيقية يحييها المطرب صابر الرباعي .