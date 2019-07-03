برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - يسهر جمهور مهرجان بنزرت الدولي في دورته السابعة والثلاثين مع 22 عرضا فنيا فيها مراوحة بين الأعمال موسيقية والمسرحية والعروض السينمائية.
وتفتتح الدورة يوم الجمعة 12 جويلية بعرض 24 عطر للفنان محمد علي كمون وتختتم يوم السبت 17 أوت بحفل فني يحييه الفنان صابر الرباعي.
وتسجل الدورة بالخصوص حضور الفنانة نانسي عجرم التي ستحيي سهرة 3 أوت، ومروان خوري وألفة بن رمضان يوم 16 أوت، وعرض النوبة للفنان سمير العقربي.
وفي ما يلي تفاصيل برنامج الدورة التي تم تقديمها في ندوة صحفية عقدتها هيئة تنظيم المهرجان مساء الاربعاء في مدينة بنزرت : حفل الافتتاح / الجمعة 12 جويلية 2019 // عرض 24 عطر : تكريم للفنان الراحل خميس ترنان
السبت 13 جويلية // مسرحية "ولد شكون" لجميلة الشيحي
الاثنين 15 جويلية // عرض الزيارة لسامي اللجمي
الثلاثاء 16 جويلية // سهرة السينما مع عرض فيلمي "بورتوفارينا" و"سيني تشيتا" لإبراهيم لطيف
الخميس 18 جويلية // عرض "لا هكا لا هكا" لنضال السعدي
الأحد 21 جويلية // عرض النوبة للفنان سمير العقربي
الاثنين 22 جويلية // العرض الفرنسي العالمي La petite sirène
الاربعاء 24 جويلية // حفل موسيقي للفنان التونسي أيمن لسيق والفنان رؤوف ماهر
الجمعة 26 جويلية // عرض مسرحي للكوميديين بسام الحمراوي وكريم الغربي
السبت 27 جويلية // سهرة موسيقية مع حفل الفنانة السورية فايا يونان
الأحد 28 جويلية // عرض مسرحية "بيغ بوسا" للفنانة وجيهة الجندوبي
الثلاثاء 30 جويلية // عرض موسيقي للفنان العالمي ليو روخاس رفقة سيلفيو دانزا
الخميس 1 أوت // عرض مسرحية "ولد أمو" لنعيمة الجاني
الجمعة 2 أوت // عرض "هاملين" للفنان علي الجزيزي
السبت 3 أوت // سهرة موسيقية تحييها الفنانة نانسي عجرم
الاثنين 5 أوت // عرض مسرحية "عسكر الليل" لسفيان بن فرحات
الأربعاء 7 أوت // عرض موسيقي لمجموعة من فناني الراب التونسيين
الجمعة 9 أوت // عرض "المدحة"
الاربعاء 14 أوت // عرض الفنان "حسان الدوس"
الخميس 15 أوت // عرض موسيقي للفنانين أدهم النابلسي
الجمعة 16 أوت // عرض موسيقي للفنان مروان خوري والفنانة ألفة بن رمضان
الاختتام / السبت 17 أوت // سهرة فنية موسيقية يحييها المطرب صابر الرباعي .
وتفتتح الدورة يوم الجمعة 12 جويلية بعرض 24 عطر للفنان محمد علي كمون وتختتم يوم السبت 17 أوت بحفل فني يحييه الفنان صابر الرباعي.
وتسجل الدورة بالخصوص حضور الفنانة نانسي عجرم التي ستحيي سهرة 3 أوت، ومروان خوري وألفة بن رمضان يوم 16 أوت، وعرض النوبة للفنان سمير العقربي.
وفي ما يلي تفاصيل برنامج الدورة التي تم تقديمها في ندوة صحفية عقدتها هيئة تنظيم المهرجان مساء الاربعاء في مدينة بنزرت : حفل الافتتاح / الجمعة 12 جويلية 2019 // عرض 24 عطر : تكريم للفنان الراحل خميس ترنان
السبت 13 جويلية // مسرحية "ولد شكون" لجميلة الشيحي
الاثنين 15 جويلية // عرض الزيارة لسامي اللجمي
الثلاثاء 16 جويلية // سهرة السينما مع عرض فيلمي "بورتوفارينا" و"سيني تشيتا" لإبراهيم لطيف
الخميس 18 جويلية // عرض "لا هكا لا هكا" لنضال السعدي
الأحد 21 جويلية // عرض النوبة للفنان سمير العقربي
الاثنين 22 جويلية // العرض الفرنسي العالمي La petite sirène
الاربعاء 24 جويلية // حفل موسيقي للفنان التونسي أيمن لسيق والفنان رؤوف ماهر
الجمعة 26 جويلية // عرض مسرحي للكوميديين بسام الحمراوي وكريم الغربي
السبت 27 جويلية // سهرة موسيقية مع حفل الفنانة السورية فايا يونان
الأحد 28 جويلية // عرض مسرحية "بيغ بوسا" للفنانة وجيهة الجندوبي
الثلاثاء 30 جويلية // عرض موسيقي للفنان العالمي ليو روخاس رفقة سيلفيو دانزا
الخميس 1 أوت // عرض مسرحية "ولد أمو" لنعيمة الجاني
الجمعة 2 أوت // عرض "هاملين" للفنان علي الجزيزي
السبت 3 أوت // سهرة موسيقية تحييها الفنانة نانسي عجرم
الاثنين 5 أوت // عرض مسرحية "عسكر الليل" لسفيان بن فرحات
الأربعاء 7 أوت // عرض موسيقي لمجموعة من فناني الراب التونسيين
الجمعة 9 أوت // عرض "المدحة"
الاربعاء 14 أوت // عرض الفنان "حسان الدوس"
الخميس 15 أوت // عرض موسيقي للفنانين أدهم النابلسي
الجمعة 16 أوت // عرض موسيقي للفنان مروان خوري والفنانة ألفة بن رمضان
الاختتام / السبت 17 أوت // سهرة فنية موسيقية يحييها المطرب صابر الرباعي .
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|0
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|0
|1
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|P
|DB
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|1
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|1
|1
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|Groupe C
|Pts
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|N
|P
|DB
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|3
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|G
|N
|P
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|3
|1
|3
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|Pts
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|G
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|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
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|1
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|0
|2
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|2
|3
|3
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|0
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|0
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|2
|-4
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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- Hier 22:23 السجال بين مورو وطوبال
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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