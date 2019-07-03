ترامب: الصين وأوروبا تتلاعبان بالعملة بشكل كبير من أجل التنافس مع الولايات المتحدة

Mercredi 03 Juillet 2019
الأناضول - واشنطن - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الصين وأوروبا تتلاعبان بالعملة بشكل كبير، وتضخان أموالا في نظامهما لمنافسة الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب، عبر "تويتر"، أنه يجب على الولايات المتحدة الرد على تلك التحركات (خفض العملات المحلية) في أوروبا والصين، أو الاستمرار في كونها دمية تشاهد الدول الأخرى وهي تتلاعب بعملاتها المحلية، على مدار سنوات عديدة.
واتهم الصين ومنطقة اليورو مرارا في الفترة الأخيرة بخفض عملاتها المحلية.
ويدفع انخفاض قيمة العملة الأوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى اليورو، عملةً رئيسة في تعاملاتها الداخلية والخارجية.
ومؤخرا، قال ترامب إن الصين تخفض قيمة العملة وتدعم الشركات، لتقليل تأثير الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة، موضحا أن فرض الرسوم "لم يؤثر بعد على المستهلكين".
وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.
وفي 7 يونيو/ حزيران الماضي، قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ، إن قيمة اليوان (العملة المحلية) يجب أن تحددها قوى السوق.
وأضاف قانغ، أنه "غير ملتزم بالدفاع عن عملة البلاد عند مستوى معين".
وقال ترامب، إن اقتصاد بلاده هو الأكبر على الإطلاق في العالم.
وفي مايو/ أيار 2019، ارتفع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 8.3 بالمئة على أساس شهري، وهو الأعلى منذ 5 أشهر.
والأربعاء، قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 55.5 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 51.2 مليار دولار في الشهر السابق عليه.
وأضاف ترامب، عبر "تويتر"، أنه يجب على الولايات المتحدة الرد على تلك التحركات (خفض العملات المحلية) في أوروبا والصين، أو الاستمرار في كونها دمية تشاهد الدول الأخرى وهي تتلاعب بعملاتها المحلية، على مدار سنوات عديدة.
واتهم الصين ومنطقة اليورو مرارا في الفترة الأخيرة بخفض عملاتها المحلية.
ويدفع انخفاض قيمة العملة الأوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى اليورو، عملةً رئيسة في تعاملاتها الداخلية والخارجية.
ومؤخرا، قال ترامب إن الصين تخفض قيمة العملة وتدعم الشركات، لتقليل تأثير الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة، موضحا أن فرض الرسوم "لم يؤثر بعد على المستهلكين".
وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.
وفي 7 يونيو/ حزيران الماضي، قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ، إن قيمة اليوان (العملة المحلية) يجب أن تحددها قوى السوق.
وأضاف قانغ، أنه "غير ملتزم بالدفاع عن عملة البلاد عند مستوى معين".
وقال ترامب، إن اقتصاد بلاده هو الأكبر على الإطلاق في العالم.
وفي مايو/ أيار 2019، ارتفع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 8.3 بالمئة على أساس شهري، وهو الأعلى منذ 5 أشهر.
والأربعاء، قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 55.5 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 51.2 مليار دولار في الشهر السابق عليه.
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