بطولة ويمبلدون: انس جابر تنهزم امام المصنفة السادسة عالميا بترا كفيتوفا

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر مساء امس الثلاثاء من الدور الاول لبطولة ويمبلدون اثر انهزامها امام المصنفة السادسة عالميا التشيكية بترا كفيتوفا بنتيجة 6/4 و 6/2 .وكانت جابر انسحبت الجمعة الماضي من الدور نصف النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية التي تقام مقابلاتها على ملاعب معشبة بسبب الاصابة على مستوى الكاحل.