Radio Babnet Tunisie On Air: Lotfi Bouchnak - Hasssibouna  

الشيخ التونسي الذي يحب أوروبا وتحبه..

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
نصرالدين السويلمي

يعتبر الشيخ التونسي الاستاذ المحامي عبد الفتاح مورو من أكثر الدعاة الذين استضافتهم أوروبا بدعوة من مسلميها ومنظماتها الإسلامية ومراكزها الثقافية، فالرجل الذي يبلغ من العمر 71 سنة عرف أوروبا حين كان في سن 17 سنة، عرف ألمانيا بالذات أين افتتح مسيرة تعليمية لم يكملها، وتنقل بشكل مبكر بين مساجدها ومراكزها، بل وكان من السابقين في النشاط الدعوي خاصة بمدينة ميونخ.


كما يحسن الاستاذ مورو ارتجال الخطابات الجذابة، فانه يحسن استغلال الطرفة وصناعتها، يذكر انه وخلال تواجده في المانيا قبل سن العشرينات، حشد رفاقه للدعوة، وتزعم مجموعة دعوية اختارت ان تطرق ابواب الأسر الالمانية وتدعوها الى الإسلام، ولما باءت جميع محاولاتهم بالفشل ورفضت الأسر استقبالهم، ذهبوا لاستشارة الراحل عبد الحليم خفاجي، فارشدهم إلى الأسلوب الأمثل لطرق أبواب الألمان، طلب منهم حمل بعض الهدايا معهم ودلهم على بعض الحركات الاخرى اللطيفة.

يذكر مورو انه ورفاقه توجهوا الى بيت وطرقوا بابه فخرج إليهم صاحب البيت كما ولدته أمه "عبارة الأستاذ مورو"، وعرضوا عليه الفكرة، فقبل الحديث إليهم ، ولما دخلوا اقبلت زوجته في حالة تشبهه "عارية"، ولما هم الشباب بالمغادرة منعهم، وقال لهم "تحدثوا وانظرا الى السقف"، ثم ولما انهوا النقاش تركوا للزوجين بعض القصاصات وعنوان المركز وانصرفوا، بعد أسبوع واحد قدم الثنائي، ليعلن إسلامه في المركز الإسلامي بمدينة ميونخ.

كان الداعية التونسي يستعذب التحدي ويتعمد ركوبه، كان ذلك سلوكه وهو في مقتبل العمر، ومازال هذا سلوكه وهو في مستهل العشرية الثامنة، مازال الرجل يجوب اوروبا وينزل على جاليتها في ألمانيا في إيطاليا في اسبانيا.. لا شيء يقف أمام هذا الداعية المشبع بالسلاسة، يخطب الجمعة في برشلونة الاسبانية، ويحضر المخيمات في ألمانيا ، ينشط التظاهرات في إيطاليا يقوم على فعاليات المجلس الوطني التأسيسي في تونس، يؤثث سهرات ترفيهية في قنوات تلفزية، يصور سلسلة مواعظ لقنوات جزائرية.. داعية يملك مرونة عجيبة، أينما وجهته اقنع وافاد، لا تعجزه الموافق، ولعل اجمل ما فيه انه يستطيع تحويل المواقف المحرجة إلى مواقف مثمرة.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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