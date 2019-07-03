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كاس امم افريقيا 2019 - انهاء مهام المعد الذهني للمنتخب التونسي دافيد مارسال

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - تقرر اثر نهاية مباراة المنتخب التونسي ونظيره الموريتاني (صفر-صفر) التي اقيمت مساء الثلاثاء على ملعب السويس لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن كاس امم افريقيا لكرة القدم (مصر 2019) انهاء مهام المعد الذهني لمنتخب "نسور قرطاج" الفرنسي دافيد مارسال وذلك اثر الاداء المتواضع في الدور الاول من النهائيات القارية رغم التاهل الى ثمن النهائي.

وجاء في بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها على شبكة الانترنات ان قرار اقالة المعد الذهني جاء "على خلفية تجاوزه للمهام الموكولة إليه و تدخله في الأمور الفنية خلال هذه الدورة إضافة إلى عدم قيامه بالإعداد الذهني المطلوب".


تجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي ضمن تاهله الى الدور ثمن النهائي بعد اكمال الدور الاول للمجموعة الخامسة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات متتالية امام انغولا (1-1) ومالي (1-1) وموريتانيا (صفر-صفر).

وتصدرت مالي الترتيب بمجموع 7 نقاط بينما حلت انغولا ثالثة برصيد نقطتين متقدمة بفارق الاهداف على موريتانيا.
وسيلتقي زملاء يوسف المساكني في الدور ثمن النهائي المنتخب الغاني يوم 8 جويلية القادم بملعب الاسماعيلية متصدر المجموعة السادسة.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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