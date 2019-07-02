المنتخب التونسي الى ثمن النهائي دون اي انتصار خلال الدور الاول

Mardi 02 Juillet 2019



وات

- اكتفى المنتخب التونسي لكرة القدم للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة التعادل امام نظيره الموريتاني (0-0) في مباراة اقيمت مساء اليوم الثلاثاء في ملعب السويس لحساب الجولة الثالثة الاخيرة ضمن المجموعة الخامسة لنهائيات كاس امم افريقيا المقامة في مصر .ودون اي انتصار خلال الدور الاول حجز المنتخب التونسي بطاقة تاهله الى ثمن النهائي في المركز الثاني للمجموعة 5 برصيد 3 نقاط (بفارق نقطة وحيدة عن انغولا وموريتانيا) خلف مالي المتصدرة ب 7 نقاط.وسيلاقي زملاء يوسف المساكني في ثمن النهائي يوم 8 جويلية في مدينة الاسماعيلية ( س20) منتخب غانا في حين سيواجه منتخب مالي نظيره من كوت ديفوار .وكان المنتخب التونسي تعادل في الجولة الاولى مع انغولا 1-1 وتعادل في الجولة الثانية امام مالي بنفس النتيجة .ورغم احرازه بطاقة التاهل اليوم فان مستوى الفريق لم يتحسن ومردود اللاعبين كان دون المامول فنيا وبدنيا .ورغم التعديلات التي اجراها الفرنسي الان جيراس مدرب الفريق على التشكيلة الاساسية باقحام كريم العواضي في وسط الميدان مكان غيلان الشعلالي المعاقب ولاعب نيس الفرنسي بسام الصرارفي في خط الهجوم بدلا عن طه ياسين الخنيسي فان خطوط الفريق التونسي افتقدت الى التوازن واللحمة وغابت عن العناصر الوطنية الروح الانتصارية والاندفاع البدني المطلوب في هكذا منافسات قارية .ولاح جليا اليوم امام منتخب موريتانيا الذي يسجل حضوره في البطولة القارية لاول مرة في تاريخه ان الاطار الفني التونسي لم يستقر بعد على راي بخصوص العناصر المؤهلة اكثر من غيرها للعب فضلا عن الحلول المثلى لرسم الخطة الفنية القادرة على خلق الفرص السانحة مع تامين نقاط الفوز .وكانت الافضلية للمنتخب الموريتاني في الشوط الاول وشن الفريق هجمات عديدة مثلت تهديدا مباشرا لمرمى الحارس معز حسن .وفي اول فرصة خطيرة لموريتانيا سدد دياكيتي الذي ينشط في البطولة التونسية في الدقيقة الرابعة كرة قوية توفق معز حسن في ابعادها.وخسر منتخب موريتانيا في الدقيقة 17 جهود مدافعه "عبدول با" الذي اصيب في حين تحصل إسماعيل دياكيتي على انذار اثر تدخل خشن على ديلان برون مدافع المنتخب التونسي .وكاد المنتخب الموريتاني عن طريق الخليل مولاي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 38 اثر خطئ دفاعي واضح من الجانب التونسي الذي بدا مرتبكا وفاقد للتوازن .المنتخب التونسي قاد من ناحيته اول هجمة اثمرت فرصة خطيرة في الدقيقة 27 عن طريق وهبي الخزري لكن تسديدة لاعب ران الفرنسي مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى الموريتاني .وبحث المنتخب التونسي بكل قوة عن التهديف في الشوط الثاني وكان الاداء العام للفريق افضل نسبيا خاصة في ظل تراجع مردود الفريق الموريتاني خاصة في الهجوم .ودخل الخنيسي مكان بسام الصرارفي الذي لم يقدم الاضافة المرجوة تماما مثل نعيم السليتي الذي لاح بعيدا عن مستواه المعهود ووهبي الخزري الذي اطنب في المحاولات الفردية والتسديد من بعيد دون جدوى .وتراجع اداء المنتخب التونسي مع نهاية المباراة بفعل الاعياء ولم يغير دخول محمد دراغر مكان نعيم السليتي اي شيء لتنتهي المباراة بتعادل مخيب جديد امام موريتانيا وترشح مهم الى الدور المقبل دون تذوق طعم الانتصار وهو ما يترك اسئلة معلقة بخصوص اداء الفريق فرديا وجماعيا في ظل غياب الروح الانتصارية والجاهزية البدنية .ادار المقابلة الحكم الدولي الرواندي لويس هاكيزيمانا .منتخب تونس معز حسن - ديلان برون - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - اسامة الحدادي - كريم العواضي - الياس السخيري - نعيم السليتي عوضه محمد دراغر د79 - بسام الصرارفي عوضه طه ياسين الخنيسي د46 - يوسف المساكني - وهبي الخزري .