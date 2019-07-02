برلمان النمسا يقر مشروع قانون يحظر التدخين بالأماكن المغلقة

Mardi 02 Juillet 2019
الأناضول - فيينا/ اشقن قياغان - أقر برلمان النمسا، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر التدخين في جميع الأماكن المغلقة مثل المطاعم والمقاهي.
وأفاد مراسل الأناضول في فيينا، بأن البرلمان أقر بأغلبية الأصوات اليوم مشروع قانون حظر التدخين.
وأشار المراسل أن 4 أحزاب من أصل 5 أحزاب تمتلك مقاعد في البرلمان، صوتت لصالح إقرار قانون حظر التدخين.
وعارض حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف مشروع القانون بحجة أنه سيضر بقطاع الأغذية والمشروبات.
ويشمل الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، استخدام جميع أنواع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة في الأماكن المغلقة مثل المطاعم والمقاهي بما في ذلك الأقسام المخصصة للتدخين.
وأفاد مراسل الأناضول في فيينا، بأن البرلمان أقر بأغلبية الأصوات اليوم مشروع قانون حظر التدخين.
وأشار المراسل أن 4 أحزاب من أصل 5 أحزاب تمتلك مقاعد في البرلمان، صوتت لصالح إقرار قانون حظر التدخين.
وعارض حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف مشروع القانون بحجة أنه سيضر بقطاع الأغذية والمشروبات.
ويشمل الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، استخدام جميع أنواع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة في الأماكن المغلقة مثل المطاعم والمقاهي بما في ذلك الأقسام المخصصة للتدخين.
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|3
|6
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|2
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|1
|0
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|0
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|Groupe E
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|P
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|7
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|2
|1
|0
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|3
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|3
|0
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|2
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|0
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|1
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|Groupe F
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|G
|N
|P
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|1
|2
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|2
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|3
|0
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Par:keyser3050 (France )
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