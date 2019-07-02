أمم إفريقيا.. مالي تهزم أنغولا وتعبر لثمن النهائي الإفريقي

Mardi 02 Juillet 2019
الأناضول - تأهل منتخب مالي، الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب منتخب مالي على أنغولا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة الإفريقية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد مالي إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد أنغولا عند نقطتين في المركز الثالث.
جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.
وشهدت الدقيقة 37 هدف التقدم لمالي عن طريق أمادو هايدارا عندما سدد كرة قوية سكنت المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم مالي بهدف نظيف.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، واستمر الحال على ما هو عليه ليخرج المنتخب المالي فائزًا باللقاء.
وتغلب منتخب مالي على أنغولا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة الإفريقية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد مالي إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد أنغولا عند نقطتين في المركز الثالث.
جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.
وشهدت الدقيقة 37 هدف التقدم لمالي عن طريق أمادو هايدارا عندما سدد كرة قوية سكنت المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم مالي بهدف نظيف.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، واستمر الحال على ما هو عليه ليخرج المنتخب المالي فائزًا باللقاء.
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|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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Par:Moncef (Canada )
Sur:تونس تتأهل إلى ثمن النهائي بأداء باهت أمام موريتانيا