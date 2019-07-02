الجزائريان إلياس الشتي وعبد الرؤوف بن غيت ينضمان الى الترجي

Mardi 02 Juillet 2019
وات - أعلنت الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء عن تعاقدها مع الثنائي الجزائري إلياس الشتي وعبد الرؤوف بن غيت.
ووقع الثنائي الجزائري لفائدة فريق باب سويقة لمدة 4 مواسم انطلاقا من الموسم المقبل .
وكان الترجي اعلن في وقت سابق عن انتداب المدافع المحوري الجزائري عبد القادر بدران والمهاجم الجزائري بلال بن ساحة .
وبقدوم الشتي وبن غيت ارتفع عدد اللاعبين الجزائريين في فريق الاحمر والاصفر الى 6 (يوسف البلايلي والطيب مزياني) .
ووقع الثنائي الجزائري لفائدة فريق باب سويقة لمدة 4 مواسم انطلاقا من الموسم المقبل .
وكان الترجي اعلن في وقت سابق عن انتداب المدافع المحوري الجزائري عبد القادر بدران والمهاجم الجزائري بلال بن ساحة .
وبقدوم الشتي وبن غيت ارتفع عدد اللاعبين الجزائريين في فريق الاحمر والاصفر الى 6 (يوسف البلايلي والطيب مزياني) .
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|P
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|Groupe C
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|P
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|0
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|0
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|-5
|Groupe E
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|DB
|4
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|1
|0
|3
|2
|2
|0
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|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
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|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
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|2
|3
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|3
|0
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|Quarts de Finale
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Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
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