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الجزائريان إلياس الشتي وعبد الرؤوف بن غيت ينضمان الى الترجي

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
وات - أعلنت الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء عن تعاقدها مع الثنائي الجزائري إلياس الشتي وعبد الرؤوف بن غيت.
ووقع الثنائي الجزائري لفائدة فريق باب سويقة لمدة 4 مواسم انطلاقا من الموسم المقبل .

وكان الترجي اعلن في وقت سابق عن انتداب المدافع المحوري الجزائري عبد القادر بدران والمهاجم الجزائري بلال بن ساحة .

وبقدوم الشتي وبن غيت ارتفع عدد اللاعبين الجزائريين في فريق الاحمر والاصفر الى 6 (يوسف البلايلي والطيب مزياني) .

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun (0-0)
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana (0-2)
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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