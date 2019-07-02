الجزائريان إلياس الشتي وعبد الرؤوف بن غيت ينضمان الى الترجي

Mardi 02 Juillet 2019



وات

- أعلنت الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء عن تعاقدها مع الثنائي الجزائري إلياس الشتي وعبد الرؤوف بن غيت.ووقع الثنائي الجزائري لفائدة فريق باب سويقة لمدة 4 مواسم انطلاقا من الموسم المقبل .وكان الترجي اعلن في وقت سابق عن انتداب المدافع المحوري الجزائري عبد القادر بدران والمهاجم الجزائري بلال بن ساحة .وبقدوم الشتي وبن غيت ارتفع عدد اللاعبين الجزائريين في فريق الاحمر والاصفر الى 6 (يوسف البلايلي والطيب مزياني) .