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أمم إفريقيا.. غانا تحقق أول انتصار وتتأهل لثمن النهائي

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
الأناضول - حجز المنتخب الغاني، الثلاثاء، مقعدًا في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب المنتخب الغاني على غينيا بيساو بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.


بذلك، ارتفع رصيد غانا إلى 5 نقاط في الصدارة، بينما تذيل منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وفشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 46 أربك المنتخب الغاني حسابات المنافس بتسجيله للهدف الأول عبر جوردان أيو.

وفي الوقت الذي بحث فيه منتخب غينيا بيساو عن التعادل، أضاف المنتخب الغاني الهدف الثاني عبر توماس تييي بارتي في الدقيقة 72.

ولم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج المنتخب الغاني فائزًا باللقاء.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun (0-0)
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana (0-2)
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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