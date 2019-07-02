التحالف العربي يستهدف صواريخ حرارية للحوثيين جنوبي اليمن

Mardi 02 Juillet 2019
الأناضول - استهدفت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الثلاثاء، صواريخ حرارية وأسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
جاء ذلك في خبر نشره موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، بعد ساعات من قصف الحوثيين مطار أبها السعودي، ما أدى إلى إصابة 9 مدنيين.
وذكر الموقع أن "مقاتلات التحالف العربي، شنت غارات جوية طالت دبابتين وثلاث شاحنات محملة بالأسلحة والصواريخ الحرارية والذخيرة تابعة للحوثيين، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع".
وأضاف المصدر أن" القصف الجوي أدى أيضا إلى تدمير أطقم عسكرية حوثية (عربات)، كانت في طريقها إلى الحوثيين بالمديرية ذاتها".
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين (دون تحديد).
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.
وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي، أن الحوثيين استهدفوا عبر "هجوم إرهابي" بطائرة مسيرة، مطار "أبها" جنوبي السعودية، ما أسفر عن إصابة 8 سعوديين وهندي.
وهذا ثالث استهداف يعلنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في 12 يونيو/ حزيران الماضي، و23 من الشهر ذاته، بهجمات مماثلة من جانب الحوثيين.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفق وصف سابق للأمم المتحدة.
جاء ذلك في خبر نشره موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، بعد ساعات من قصف الحوثيين مطار أبها السعودي، ما أدى إلى إصابة 9 مدنيين.
وذكر الموقع أن "مقاتلات التحالف العربي، شنت غارات جوية طالت دبابتين وثلاث شاحنات محملة بالأسلحة والصواريخ الحرارية والذخيرة تابعة للحوثيين، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع".
وأضاف المصدر أن" القصف الجوي أدى أيضا إلى تدمير أطقم عسكرية حوثية (عربات)، كانت في طريقها إلى الحوثيين بالمديرية ذاتها".
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين (دون تحديد).
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.
وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي، أن الحوثيين استهدفوا عبر "هجوم إرهابي" بطائرة مسيرة، مطار "أبها" جنوبي السعودية، ما أسفر عن إصابة 8 سعوديين وهندي.
وهذا ثالث استهداف يعلنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في 12 يونيو/ حزيران الماضي، و23 من الشهر ذاته، بهجمات مماثلة من جانب الحوثيين.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفق وصف سابق للأمم المتحدة.
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 22:41 واخيرا انطفأت نار الفتنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
29°
|27°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-23
|39°-27
|40°-29
|36°-23
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 170) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(100 153) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 568) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 84 183) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 710) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 003) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 69 428) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 786) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 59 010) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 55 855) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 654) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 427) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 564) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 686) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 710) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 467) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 088) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 554) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 321) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 182) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
Sur: الطبوبي: ننتظر اليوم تحديد جلسة لإتمام المفاوضات الاجتماعية والاتحاد لا ينساق وراء الاشاعات المغرضة