التحالف العربي يستهدف صواريخ حرارية للحوثيين جنوبي اليمن

Mardi 02 Juillet 2019



الأناضول

- استهدفت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الثلاثاء، صواريخ حرارية وأسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع جنوبي اليمن.جاء ذلك في خبر نشره موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، بعد ساعات من قصف الحوثيين مطار أبها السعودي، ما أدى إلى إصابة 9 مدنيين.وذكر الموقع أن "مقاتلات التحالف العربي، شنت غارات جوية طالت دبابتين وثلاث شاحنات محملة بالأسلحة والصواريخ الحرارية والذخيرة تابعة للحوثيين، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع".وأضاف المصدر أن" القصف الجوي أدى أيضا إلى تدمير أطقم عسكرية حوثية (عربات)، كانت في طريقها إلى الحوثيين بالمديرية ذاتها".وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين (دون تحديد).ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي، أن الحوثيين استهدفوا عبر "هجوم إرهابي" بطائرة مسيرة، مطار "أبها" جنوبي السعودية، ما أسفر عن إصابة 8 سعوديين وهندي.وهذا ثالث استهداف يعلنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في 12 يونيو/ حزيران الماضي، و23 من الشهر ذاته، بهجمات مماثلة من جانب الحوثيين.وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية.ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفق وصف سابق للأمم المتحدة.