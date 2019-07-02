كاس افريقيا للامم 2019 - بسام الصرارفي اساسي امام المنتخب الموريتاني

Mardi 02 Juillet 2019



وات

- قرر المدرب الفرنسي الان جيراس التعويل على متوسط الميدان بسام الصرارفي كاساسي في المباراة التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الموريتاني يوم الثلاثاء على ملعب السويس بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم.وسيعتمد الاطار الفني للمنتخب التونسي على التشكيلة التالية : معز حسن - ديلان برون - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - اسامة الحدادي - كريم العواضي - الياس السخيري - نعيم السليتي - بسام الصرارفي - يوسف المساكني - وهبي الخزري ويحتل المنتخب التونسي في اعقاب الجولة الثانية المركز الثاني بمجموع نقطتين بالتساوي مع انغولا.وتتصدر مالي المجموعة باربع نقاط في حين تتذيل موريتانيا الترتيب بنقطة واحدة.ويتاهل الى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الاول والثاني من المجموعة الست الى جانب افضل اربعة منتخبات تتحصل على المركز الثالث.