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التمديد في آجال تقديم مطالب الحصول على إجازات إذاعات جمعياتية إلى غاية 31 جويلية 2019 (الهايكا)

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
وات - قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 1 جويلية 2019، التمديد في آجال قبول الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على إجازة احداث واستغلال قنوات إذاعية جمعياتية، إلى غاية 31 جويلية 2019.
وأوضح مجلس الهايكا في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء على إثر الطلب المُقدّم من قبل الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والنقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، أعلنت في بلاغ بتاريخ 16 ماي 2019، عن فتح باب الترشحات لقبول ملفات مطالب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قنوات إذاعية جمعياتية وذلك في أجل أقصاه 60 يوما (بداية من 17 ماي إلى غاية 15 جويلية 2019 بدخول الغاية).


وأكّدت الهيئة في ذلك البلاغ أن "إسناد الإجازات سيكون في حدود الترددات المتوفرة والقابلة للإستعمال، حسب المخطط الوطني للطيف الترددي، مع إعطاء الأولوية للجهات التي ليس فيها قنوات إذاعية ولمشاريع الإذاعات المتخصصة".
ولفتت إلى أنّ شروط الترشح للحصول على الإجازة تتمثّل في أن تكون الجمعية المترشحة تونسية مُحدثة طبقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات وملتزمة بمقتضياته وأن لا تقل مدة نشاطها عند تقديم المطلب عن ثلاث سنوات.
كما تُسند الإجازات وفقا لجملة من المعايير من بينها قدرة الجمعية المُترشحة على تكريس إعلام القرب، من خلال تقديم برامج متنوعة وذات جودة تسهم في تفعيل مبادئ التنمية والديمقراطية المحلية وأيضا قدرتها على تقديم خدمة مستدامة والوصول إلى الجمهور المستهدف.
ويُشترط في الجمعية كذلك تقديم الوثائق المنصوص عليها في كراس الشروط الخاص بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية والمتوفّرة على موقع "الهايكا" الإلكتروني.
وأوضحت الهايكا أنّه يتمّ إيداع الملفّات في نظيرين مع قرص مضغوط يتضمن الوثائق المطلوبة، مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بمقرّ الهيئة بتونس العاصمة أثناء التوقيت الإداري.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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