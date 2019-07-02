تونس عاصمة العاب القوى العربية باستضافتها من 4 الى 7 جويلية بطولة الناشئين والناشئات

Mardi 02 Juillet 2019



وات

- يحتضن ملعب العاب القوى برادس من 4 الى 7 جويلية الجاري منافسات النسخة السابعة للبطولة العربية للناشئين والناشئات للفئة العمرية تحت 16 و17 عاما بمشاركة حوالي 400 رياضي يمثلون 14 بلدا.وتشمل قائمة البلدان المشاركة تونس والسعودية ولبنان والكويت ومصر وقطر والعراق والجزائر وعمان واليمن والمغرب والصومال وجيبوتي وليبيا.واكد بريقع الشمري الامين العام المساعد للاتحاد العربي لالعاب القوى خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الثلاثاء باحد نزل تونس العاصمة بحضور سارة الطويبي رئيسة لجنة التنظيم عضو المكتب الجامعي لالعاب القوى وحمادي بن سعيد المدير الفني الوطتي للجامعة والبطل الاولمبي السابق محمد القمودي ان استضافة تونس للبطولة العربية للناشئين والناشئات للمرة الثالثة على التوالي بعد 2015 و2017 يقيم الدليل على ما تحظى به من ثقة وما تتمتع به من تجربة في مجال التنظيم مشددا على اهمية بطولات الاصناف الشابة باعتبارها تشكل الانطلاقة الحقيقية في مسيرة الرياضي فضلا عن كونها تفسح المجال لتقييم العمل القاعدي صلب مختلف الادارات الفنية للاتحادات العربية المحلية في سعيها من اجل صناعة ابطال جدد.واضاف ان الاتحاد العربي لالعاب القوى حريص على تنظيم مختلف بطولاته بصفة دورية في جميع الاصناف في اطار سعيه لمزيد النهوض بواقع هذه الرياضة في الدول العربية مذكرا في هذا السياق باستضافة الاردن للبطولة العربية لاختراق الضاحية ومصر البطولة العربية للاكابر.ومن جهتها اشارت سارة الطويبي الى ان البطولة العربية للناشئين والناشئات تنطوي على اهمية خاصة باعتبارها توفر الفرصة لتشريك اكبر عدد ممكن من الرياضيين والشروع في اعدادهم للمراحل الاولمبية القادمة 2024 و2028 مبينة ان اسناد تونس شرف احتضان هذه التظاهرة جاء على خلفية ما عرفته الدورات السابقة من نجاح تنظيمي باهر على جميع المستويات ومدى احترام الجامعة التونسية لالعاب القوى كراس الشروط الذي يفرضه الاتحاد العربي.وافاد حمادي بن سعيد المدير الفني للجامعة التونسية لالعاب القوى ان النسخة السابعة للبطولة العربية للناشئين والناشئات ستكون استثنائية في ظل العدد القياسي للبلدان المشاركة وهو ما ينبئ بمنافسة شديدة مضيفا ان تونس ستكون ممثلة خلال هذه البطولة ب66 رياضيا (33 في صنف الذكور و33 في صنف الاناث) في مختلف الاختصاصات.وتابع "نتطلع خلال هذه البطولة الى لعب الادوار الاولى والمحافظة على الاقل على المركز الثاني في الترتيب العام ونملك عناصر واعدة بامكانها المراهنة على المعدن النفيس على غرار سمية المناعي في سباق 5 الاف متر مشي وشيماء العياشي في سباق 100م وسيرين قدري في سباق 3000م ويوسف الناهض في رمي القرص ومحمد الزايري في سباق 3000م".