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الألعاب المتوسطية وهران 2021 : سحب رياضة التجديف من برنامج المنافسات

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
وات - تم إلغاء مسابقات رياضة التجديف من قائمة الاختصاصات المعنية بالطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر في صائفة 2021 بوهران حسب ما استفيد اليوم الثلاثاء من المدير المحلي للشباب والرياضة بالجزائر.

وانجر عن هذا الإلغاء تأجيل مشروع إنجاز هيكل رياضي يستضيف هذه المنافسة كان يجري البحث عن موقع له ضمن تحضيرات المدينة للموعد المتوسطي وفق ما صرح به ل"وأج" بدر الدين الغربي.


ويعاني ممارسو هذه الرياضة في عاصمة غرب الجزائر صعوبات كبيرة لمزاولة هذا النشاط لافتقار المدينة للأماكن المخصصة لها حيث زاد الوضع تعقيدا منذ أن فرضت قيود عليهم على ميناء وهران الذي يعد الموقع الوحيد لاحتضان تدريبات الرياضيين المعنيين.
وقال السيد الغربي أن هذا الإختصاص سيدخل صاعدا ضمن برنامج الألعاب الشاطئية مضيفًا أن الغلاف المالي الذي كان موجها لمشروع موقع منافسة التجديف خلال الألعاب المتوسطية القادمة قد تم توجيهه إلى عمليات إعادة التهيئة التي تعرفها ما لا يقل عن سبع منشآت رياضية في وهران معنية بهذا الحدث الرياضي الإقليمي.

وكانت اللجنة المحلية لتنظيم الألعاب المتوسطية قد فكرت في البداية في برمجة منافسة التجديف في بحيرة ''أم غلاز'' بوادي تليلات حيث تم التخطيط لإعادة تهيئة المكان وتجهيزه بمحطة لمعالجة المياه قبل أن يتيقن المسؤولون المعنيون بأن العملية أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
ومعلوم أن نفس اللجنة اقترحت على نظيرتها الدولية إقامة 28 تخصصا خلال نسخة وهران المقبلة من بينها بعض التخصصات المدرجة في ألعاب القوى التي لم تكن مبرمجة من قبل في صورة العشاري والقفز بالزانة والقفز الثلاثي ناهيك عن اختصاصات ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن الأمر متروك للجنة الفنية لاتخاذ قرار بشأنه قريبا.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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