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مالك الجزيري يودع بطولة ويمبلدون منذ الدور الاول

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري منذ الدور الاول لبطولة ويمبلدون ثالث الدورات الاربع الكبرى (غراند سلام) التي تقام من 1 الى 14 جويلية على ملاعب معشبة بمجموع جوائز مالية قدرها 560 022 5 يورو بعد خسارته امام الامريكي دنيس كودلا 6-4 و6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت يوم الاثنين.
وسيواجه كودلا في الدور الثاني المصنف اول عالميا وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ازاح الالماني فيليب كوهلشريبر 6-3 و7-5 و6-3.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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