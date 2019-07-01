مالك الجزيري يودع بطولة ويمبلدون منذ الدور الاول

Lundi 01 Juillet 2019
وات - خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري منذ الدور الاول لبطولة ويمبلدون ثالث الدورات الاربع الكبرى (غراند سلام) التي تقام من 1 الى 14 جويلية على ملاعب معشبة بمجموع جوائز مالية قدرها 560 022 5 يورو بعد خسارته امام الامريكي دنيس كودلا 6-4 و6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت يوم الاثنين.
وسيواجه كودلا في الدور الثاني المصنف اول عالميا وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ازاح الالماني فيليب كوهلشريبر 6-3 و7-5 و6-3.
وسيواجه كودلا في الدور الثاني المصنف اول عالميا وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ازاح الالماني فيليب كوهلشريبر 6-3 و7-5 و6-3.
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|Groupe A
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|DB
|9
|3
|3
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|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
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|P
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|6
|2
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|3
|2
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|6
|2
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|0
|2
|3
|2
|1
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|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
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|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
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|2
|0
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|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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Par:karimyousef (France )
Sur:ايها الاعلامي التونسي، هكذا تخرج من مستنقع إعلام العار؟