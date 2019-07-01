مالك الجزيري يودع بطولة ويمبلدون منذ الدور الاول

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري منذ الدور الاول لبطولة ويمبلدون ثالث الدورات الاربع الكبرى (غراند سلام) التي تقام من 1 الى 14 جويلية على ملاعب معشبة بمجموع جوائز مالية قدرها 560 022 5 يورو بعد خسارته امام الامريكي دنيس كودلا 6-4 و6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت يوم الاثنين.وسيواجه كودلا في الدور الثاني المصنف اول عالميا وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ازاح الالماني فيليب كوهلشريبر 6-3 و7-5 و6-3.