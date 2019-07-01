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الان جيراس: الفوز غايتنا الوحيدة ضد موريتانيا من اجل التاهل الى ثمن النهائي

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - اكد المدرب الوطني لكرة القدم الان جيراس ان الغاية التي سيسعى اليها المنتخب التونسي في لقاء الغد امام موريتانيا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019) هي "تحقيق الفوز من اجل ملامسة اولى اهدافنا في هذا الرهان القاري بالتاهل الى الدور ثمن النهائي".

واشار جيراس خلال الندوة الصحفية التي انعقدت صباح اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب السويس الى ان "الانتصار على موريتانيا هي النتيجة الوحيدة التي تعنينا في لقاء حاسم من اجل التاهل الى الدور القادم حيث ان كل اللاعبين يحدوهم وعي شديد باهمية المباراة وبضرورة التعامل معها بكل جدية من اجل تامين الثلاث نقاط التي ستضعنا في ثمن النهائي". واضاف الفني الفرنسي ان "التحضيرات للقاء موريتانيا المرتقب ارتكزت على جميع الجوانب وفي مقدمتها الجانب الذهني والجاهزية البدنية ولاشك ان درجة الوعي لدى اللاعبين عالية جدا من اجل تحقيق الهدف المنشود".
وتابع جيراس ان "التشكيلة الاساسية في المباراة لازالت محل اخذ ورد في عدد من المراكز حيث سنسعى الى ايجاد البديل المناسب لغياب اللاعب غيلان الشعلالي الذي يعد قيمة ثابتة في التشكيلة وذلك بالنظر في امكانية التعويل على الفرجاني ساسي وفق تطور جاهزيته البدنية بفعل الاصابة التي كان تعرض لها في الفترة الاخيرة بالاضافة الى اقرار الرسم التكتيكي المناسب في ظل غياب ايمن بن محمد المصاب".


وفي خصوص حراسة المرمى والتغييرات المتواصلة في مركز حراسة المرمى، اوضح جيراس ان "الاختيار سيتم على اساس الحالة الذهنية والمعنوية وسنعول على الحارس الافضل على جميع المستويات".
اما فيما يهم موضوع اللاعب بسام الصرارفي وعدم ظهوره في تشكيلة المنتخب التونسي قال جيراس "الصرارفي هو مجرد لاعب من جملة 23 لاعبا في قائمة المنتخب ولا يجب افراده او التعامل معه بطريقة استثنائية وعدم تشريكه في مباراتي انغولا ومالي هي مجرد اختيارات فنية لا يمكن تبريرها، فنحن همنا الوحيد البحث عن نجاعة هجومية اكبر ".
وتطرق جيراس الى خصوصيات المنتخب الموريتاني مؤكدا ان "المنافس يتمتع بخصال فنية طيبة وقد درسنا طريقة لعبه في عدد هام من المباريات لاسيما تلك التي تاهل على اثرها الى نهائيات كاس امم افريقيا 2019 وسنسعى الى التعامل معه بجدية كبيرة مع وضع رسم تكتيكي مناسب للاطاحة به ".
وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد عين الرواندي لويس حاكيزيمانا لإدارة المقابلة التي ستجمع بين تونس وموريتانيا والتي سيحتضنها ملعب السويس غدا الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة (الثامنة بتوقيت تونس).
كما تقرر تعيين أرسني مارينقوني من الموزمبيق مساعدا أولا وسيديبي سيديكي من غينيا مساعدا ثانيا وباسيفيك ندابهاوينمانا من بورندي حكما رابعا.
يذكر ان المنتخب التونسي يحتل المركز الثاني للمجموعة الخامسة بمعية انغولا بنقطتين اثر تعادلين امام انغولا ومالي (1-1).

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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