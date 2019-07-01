الرواندي حاكيزيمانا لإدارة لقاء تونس وموريتانيا

Lundi 01 Juillet 2019



باب نات

- عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الروندي لويس حاكيزيمانا لإدارة المقابلة التي ستجمع بين تونس وموريتانيا و التي سيحتضنها ملعب السويس يوم الثلاثاء 02 جويلية 2019 بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس.كما تم تعيين أرسني مارينقوني من الموزمبيق مساعدا أولا و سيديبي سيديكي من غينيا مساعدا ثانيا و باسيفيك ندابهاوينمانا من بورندي حكما رابعا.