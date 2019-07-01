كان مصر 2019: السالمي و الملولشي و قيراط لمباراة البينين و الكامرون

Lundi 01 Juillet 2019



باب نات

- أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين التونسي الصادق السالمي حكما لمباراة البينين و الكاميرون التي ستدور يوم 02 جويلية 2019 و ذلك لحساب المجموعة السادسة من منافسات دور المجموعات.و يساعد السالمي في هذه المقابلة كل من الليبي عطية مساعد كحكم مساعد أول و يامن الملولشي كحكم مساعد ثاني .في حين تم تعيين هيثم قيراط حكم رابع في هذه المباراة .