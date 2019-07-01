كان مصر 2019: السالمي و الملولشي و قيراط لمباراة البينين و الكامرون

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين التونسي الصادق السالمي حكما لمباراة البينين و الكاميرون التي ستدور يوم 02 جويلية 2019 و ذلك لحساب المجموعة السادسة من منافسات دور المجموعات.
و يساعد السالمي في هذه المقابلة كل من الليبي عطية مساعد كحكم مساعد أول و يامن الملولشي كحكم مساعد ثاني .
في حين تم تعيين هيثم قيراط حكم رابع في هذه المباراة .
و يساعد السالمي في هذه المقابلة كل من الليبي عطية مساعد كحكم مساعد أول و يامن الملولشي كحكم مساعد ثاني .
في حين تم تعيين هيثم قيراط حكم رابع في هذه المباراة .
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|Pts
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|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
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|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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