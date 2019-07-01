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وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن 70 عاما

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وكالات - نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفنانون من داخل مصر وخارجها الممثل والموسيقي عزت أبو عوف الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 70 عاما.

وكان أبو عوف خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها لكنه عانى من مشكلات صحية مؤخرا أدت لتدهور صحته.


وقالت النقابة بصفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الفنان الراحل "كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق.. كان وسيظل رمزا من رموز الفن المصري".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184932

Amir1  ()  |Lundi 01 Juillet 2019 à 07h 46m |           
رحم الله هذا الرجل الذي عارض الإنقلاب الصهيوني اللإماراتي مبكرا



Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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