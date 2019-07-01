وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن 70 عاما

Lundi 01 Juillet 2019



وكالات

- نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفنانون من داخل مصر وخارجها الممثل والموسيقي عزت أبو عوف الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 70 عاما.وكان أبو عوف خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها لكنه عانى من مشكلات صحية مؤخرا أدت لتدهور صحته.وقالت النقابة بصفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الفنان الراحل "كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق.. كان وسيظل رمزا من رموز الفن المصري".