السفارة الأمريكية بتونس تغلق أبوابها الاثنين''لأسباب أمنية''

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، مساء الأحد، أنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين 1 جويلية لأسباب أمنية.
وقالت السفارة في تغريدة على تويتر : "لأسباب أمنية"، تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مغلقة أمام العموم الإثنين 1 يوليو – تموز باستثناء الخدمات العاجلة"، دون تقديم أي توضيحات أخرى
وقالت السفارة في تغريدة على تويتر : "لأسباب أمنية"، تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مغلقة أمام العموم الإثنين 1 يوليو – تموز باستثناء الخدمات العاجلة"، دون تقديم أي توضيحات أخرى
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Par:essoltan (France )
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