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السفارة الأمريكية بتونس تغلق أبوابها الاثنين''لأسباب أمنية''

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، مساء الأحد، أنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين 1 جويلية لأسباب أمنية.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر : "لأسباب أمنية"، تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مغلقة أمام العموم الإثنين 1 يوليو – تموز باستثناء الخدمات العاجلة"، دون تقديم أي توضيحات أخرى



  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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