أمم إفريقيا.. مصر تهزم أوغندا وتحقق الانتصار الثالث على التوالي

Dimanche 30 Juin 2019



الأناضول

- حقق المنتخب المصري، الأحد، انتصاره الثالث على التوالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.وتغلب منتخب مصر على أوغندا بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من البطولة القارية.بذلك، ارتفع رصيد مصر إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في الوصافة.ورغم الهزيمة، حجز المنتخب الأوغندي مقعدًا في دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي أوغندا، حيث أحكم لاعبوه السيطرة على وسط الملعب، وقاموا بتهديد مرمى المنتخب المصري في أكثر من مناسبة حقيقية.وتألق الحارس المصري محمد الشناوي ودافع عن مرماه ببسالة رافضًا دخول هدف في مرماه.ومع حلول الدقيقة 36 احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة لمنتخب مصر نفذها محمد صلاح صاروخية في الشباك مسجلًا هدف التقدم.بعدها أحكم لاعبو أوغندا سيطرتهم مجددًا على وسط الملعب في رحلة بحث عن التعادل، لكن جاءت الدقيقة 45 ليتمكن المنتخب المصري من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحمد المحمدي الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو أوغندا من هجماتهم في رحلة بحث عن فرصة تسجيل هدف وتقليص فارق النتيجة.قابله ميل أداء المنتخب المصري للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وتوالت الفرص الضائعة ليخرج الفراعنة فائزين باللقاء.