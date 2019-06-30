أمم إفريقيا.. ''فهود'' الكونغو الديمقراطية تفترس زيمبابوي برباعية

Dimanche 30 Juin 2019



الأناضول

- كشر منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، عن أنيابه واكتسح نظيره زيمبابوي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.بذلك، حصد المنتخب الكونغولي الملقب بـ"الفهود" أول ثلاث نقاط لهم بالبطولة، بينما تذيل منتخب زيمبابوي الترتيب برصيد نقطة واحدة.بادر منتخب الكونغو الديمقراطية بتسجيل هدف مبكر أربك به حسابات المنافس في الدقيقة الرابعة عن طريق جوناتان بولينغي.وأضاف المنتخب الكونغولي الهدف الثاني في الدقيقة 34 عبر سيدريك باكامبو لينتهي الشوط الأول بتقدم "الفهود" بثنائية نظيفة.ومع حلول الدقيقة 65، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للكونغو الديمقراطية نفذها باكامبو في المرمى مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.واختتم المنتخب الكونغولي مهرجان الأهداف في الدقيقة 74 عن طريق بريت أسومبالونجا.وبات منتخب الكونغو الديمقراطية أحد المتأهلين للدور الثاني من البطولة ضمن أحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات المجموعات.