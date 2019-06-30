تركيا: ميليشيات ''حفتر'' ستكون هدفًا مشروعًا إذا لم تفرج عن مواطنينا

Dimanche 30 Juin 2019
الأناضول - حذّرت تركيا ميليشيات اللواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورًا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الأحد.
وقالت الخارجية التركية إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".
وأضافت "ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا".
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الأحد.
وقالت الخارجية التركية إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".
وأضافت "ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا".
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Par:daghbaji ( )
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