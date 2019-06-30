أمم إفريقيا.. مدغشقر تحرج ''نسور'' نيجيريا وتتأهل لثمن النهائي

Dimanche 30 Juin 2019



الأناضول

- حقق منتخب مدغشقر، الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تغلب على نظيره نيجيريا بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.بذلك، اعتلى منتخب مدغشقر صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن الوصيف نيجيريا.كما أن منتخب مدغشقر دخل التاريخ من أوسع الأبواب بحكم أنه اجتاز مرحلة المجموعات وتأهل لثمن النهائي في المشاركة الأولى له ببطولة أمم إفريقيا.استهان المنتخب النيجيري بالمنافس منذ بداية اللقاء، في الوقت الذي مال فيه أداء مدغشقر للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.واستغل المنتخب المالغاشي في الدقيقة 12 خطأ دفاعي لنيجيريا حيث انطلق لالينا نومينغانهاري بالكرة وراوغ حارس المرمى ووضع الكرة بسهولة في الشباك.وظن الجميع أن المنتخب النيجيري سيعود بقوة لأجواء اللقاء لمعادلة النتيجة، معتمدًا على تحركات أحمد موسى وجون أوبي ميكيل، لكن أغلق لاعبو مدغشقر المساحات على لاعبي "النسور" لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المالغاشي بهدف نظيف.واعتقد الجميع أن المنتخب النيجيري سيكشر عن أنيابه خلال شوط المباراة الثاني، لكن جاءت الصدمة الموجعة في الدقيقة 53 عندما احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة لمدغشقر نفذها كاروليس اندريا ماستينور صاروخية في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.بعدها تبادل الفريقان الهجمات، وتوالت الفرص الضائعة من الجانب ليخرج المنتخب المالغاشي فائزًا باللقاء.