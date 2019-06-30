أمم إفريقيا.. غينيا تعزز حظوظها في التأهل لثمن النهائي بثنائية في شباك بوروندي

Dimanche 30 Juin 2019
الأناضول - حقق منتخب غينيا، الأحد، الفوز على نظيره بوروندي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
بذلك، ارتفع رصيد غينيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تذيل منتخب بوروندي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وبات منتخب غينيا أحد المتأهلين للدور الثاني من البطولة، ضمن أحد أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات المجموعات.
نجح المنتخب الغيني في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله محمد ياتارا في الدقيقة 25.
وفي الوقت الذي بحث فيه منتخب بوروندي عن إدراك التعادل، أضاف ياتارا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج المنتخب الغيني فائزصا باللقاء.
بذلك، ارتفع رصيد غينيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تذيل منتخب بوروندي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وبات منتخب غينيا أحد المتأهلين للدور الثاني من البطولة، ضمن أحد أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات المجموعات.
نجح المنتخب الغيني في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله محمد ياتارا في الدقيقة 25.
وفي الوقت الذي بحث فيه منتخب بوروندي عن إدراك التعادل، أضاف ياتارا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج المنتخب الغيني فائزصا باللقاء.
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|P
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|3
|6
|3
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|3
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|2
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|3
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|0
|0
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|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
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|0
|2
|2
|0
|2
|0
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|Quarts de Finale
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Par:daghbaji ( )
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