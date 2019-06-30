الخارجية التركية: احتجاز 6 من مواطنينا على يد ميليشيات حفتر في ليبيا

Dimanche 30 Juin 2019



الأناضول

- الخارجية التركية: احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لـ"حفتر" في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنةالخارجية التركية: ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعايتبع يتبع يتبع