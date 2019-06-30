الخارجية التركية: احتجاز 6 من مواطنينا على يد ميليشيات حفتر في ليبيا

Dimanche 30 Juin 2019
الأناضول - الخارجية التركية: احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لـ"حفتر" في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة
الخارجية التركية: ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا
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الخارجية التركية: ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا
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|2
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|1
|1
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|0
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|-4
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|P
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|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
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|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
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|3
|2
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|0
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|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
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|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
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|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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