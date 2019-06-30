كاس امم افريقيا - جيراس يعقد صباح الاثنين ندوة صحفية قبل لقاء موريتانيا

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- يعقد المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الان جيراس يوم الاثنين بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب السويس ندوته الصحفية الخاصة بمباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كاس امم افريقيا مصر 2019 التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الموريتاني يوم الثلاثاء القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.ومن جهته يعقد مدرب المنتخب الموريتاني كورنتان مارتيتز ندوته الصحفية الاثنين انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بذات الفضاء.يذكر ان المنتخب التونسي يحتل المركز الثاني للمجموعة الخامسة بمعية انغولا بنقطتين اثر تعادلين امام انغولا ومالي بذات النتيجة هدف لمثله ويختتم الدور الاول بمواجهة منتخب موىيتانيا متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة يوم الثلاثاء القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.ويشار الى انه يتاهل الى الدور ثمن النهائي لكاس امم افريقيا المنتخبات اصحاب المراكز الاول والثاني من كل مجموعة (6مجموعات) الى جانب افضل 4 منتخبات اصحاب المركز الثالث.