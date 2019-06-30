Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

الجزائر.. سجن لخضر بورقعة أحد قدماء ثورة التحرير عقب تصريحات حادة ضد الجيش

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
الأناضول - الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله - أمر قاض جزائري، الأحد، بإيداع أحد أشهر قدماء حرب التحرير الحبس المؤقت بعد تصريحات حادة ضد قيادة الجيش.

جاء ذلك في بيان لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اطلعت عليه وكالة الأناضول .


وحسب البيان فإن قاضي التحقيق أمر بإيداع لخضر بورقعة الحبس المؤقت بعد سماعه في تهمتي "إهانة هيئة نظامية والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش وقت السلم".

وأوقفت قوات الأمن، السبت، يورقعة من منزله بالعاصمة، حيث اقتيد إلى وجهة مجهولة قبل إحالته للمحكمة اليوم، وفق وسائل إعلام محلية.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لبورقعة هاجم فيها الجيش ووصفه بـ"الميليشيا" منذ تأسيسه عام 1962 بعد الاستقلال.

وبورقعة (86 سنة) هو أحد أشهر قدماء محاربي حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954/1962) وكان برتبة رائد فيها وبعد الاستقلال كان ضمن مؤسسي حزب جبهة القوى الإشتراكية اليساري المعارض عام 1963.

لكن التلفزيون الرسمي الجزائري نقل اليوم رواية غير معروفة عن هذا الرجل قبل سجنه.

وحسب التلفزيون، الذي لم يذكر مصدرًا، فإن الأمر يتعلق بـ"أحمد بورقعة الذي تخفى تحت اسم لخضر بورقعة وهو في الحقيقة كان يحارب في الجيش الفرنسي بمنطقة الألب بفرنسا بين سنتي 1954 و1956، حيث عاد إلى أرض الوطن في عطلة ليلتحق بالثورة (التحريرية)"، في تلميح إلى أن سيرته المتداولة مزيفة.

  
  
     
  
festival-37d66f93edc459822875f4c2565503b2-2019-06-30 17:12:08






0 de 0 commentaires pour l'article 184905



Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria
    17:00: Burundi - Guinée
    20:00: Ouganda - Egypte
    20:00: Zimbabwe - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأحد 30 جوان 2019 | 26 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:02 03:07
31°
 30° % 43 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
30°-2335°-2436°-2538°-2639°-27
  • Avoirs en devises
    12976,9

  • (28 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27094 DT        1$ =2,87791 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juin)   261,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1561916285|184905 1361|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires