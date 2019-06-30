الترجي الرياضي - المدافع الجزائري عبد القادر بدران يمضي عقدا بثلاث سنوات

Dimanche 30 Juin 2019



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- اعلن الترجي الرياضي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن انتدابه للمدافع المحوري الجزائري عبد القادر بدران الذي امضى عقدا بثلاث سنوات.وكان مدافع وفاق سطيف محل اهتمام العديد من الاندية الجزائرية من بينها اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر لكنه فضل في الختام الاحتراف في البطولة التونسية.وكان الترجي الرياضي اعلن امس السبت عن تعاقده مع المهاجم الجزائري بلال بن ساحة من نادي تاجنانت الجزائري.وبقدوم بدران وبن ساحة ارتفع اللاعبين الجزائريين في فريق الاحمر والاصفر الى اربعة (يوسف البلايلي والطيب مزياني).ر-هس