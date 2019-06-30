الترجي الرياضي - المدافع الجزائري عبد القادر بدران يمضي عقدا بثلاث سنوات

Dimanche 30 Juin 2019
وات - اعلن الترجي الرياضي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن انتدابه للمدافع المحوري الجزائري عبد القادر بدران الذي امضى عقدا بثلاث سنوات.
وكان مدافع وفاق سطيف محل اهتمام العديد من الاندية الجزائرية من بينها اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر لكنه فضل في الختام الاحتراف في البطولة التونسية.
وكان الترجي الرياضي اعلن امس السبت عن تعاقده مع المهاجم الجزائري بلال بن ساحة من نادي تاجنانت الجزائري.
وبقدوم بدران وبن ساحة ارتفع اللاعبين الجزائريين في فريق الاحمر والاصفر الى اربعة (يوسف البلايلي والطيب مزياني).
ر-هس
وكان مدافع وفاق سطيف محل اهتمام العديد من الاندية الجزائرية من بينها اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر لكنه فضل في الختام الاحتراف في البطولة التونسية.
وكان الترجي الرياضي اعلن امس السبت عن تعاقده مع المهاجم الجزائري بلال بن ساحة من نادي تاجنانت الجزائري.
وبقدوم بدران وبن ساحة ارتفع اللاعبين الجزائريين في فريق الاحمر والاصفر الى اربعة (يوسف البلايلي والطيب مزياني).
ر-هس
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 10:34 مجنون قرطاج..
- Hier 22:20 قايد صالح يعثر على العصفور النادر !
- Hier 19:38 العثور على مفقود قطري متوفيا بالسعودية
- Hier 19:33 أخبث اعتذار في العالم..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:02
|03:07
|
31°
|31°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|31°-24
|35°-24
|36°-25
|38°-26
|39°-27
Follow @babnet_Tunisie
(137 901) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 249) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 509) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 460) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 71 506) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 729) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 63 973) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 767) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 461) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 172) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 391) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 224) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 534) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 438) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 991) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 056) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 029) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 40 097) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 167) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 613) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:Amir1 ( )
Sur:مجنون قرطاج..