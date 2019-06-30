تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية لـ31.2 مليار دولار

Dimanche 30 Juin 2019



الأناضول

- أظهرت معطيات تقرير اقتصادي، الأحد، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للدول العربية بنسبة 0.34 بالمائة خلال العام الماضي، إلى 31.2 مليار دولار.وأفاد التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، بأن إجمالي التدفقات الاستثمارية للدول العربية، تراجعت من 31.3 بالعام السابق له.وحسب التقرير، يأتي ذلك مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019، مقارنة بمؤشر العام السابق، وتراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.وأوضحت "ضمان"، أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربياً.كما جاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.وذكر التقرير -الذي استند إلى آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)- أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبـته 2.4 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.297 تريليون دولار في 2018.وتابع: "استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على النسبة الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية، بنسبة 68.5 بالمائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية".وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، ارتفاعا بمعدل 3.4 بالمائة لتبلغ 889.4 مليار دولار عام 2018، بنسبة 2.8 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار خلال العام ذاته، حسب التقرير.وأشار التقرير إلى أن العام الماضي، شهد إنشاء 876 مشروعاً استثماريا أجنبياً جديدا بالدول العربية، بزيادة 56 مشروعا عن 2017.و"ضمان" هي مؤسسة عربية دولية، تأسست في 1974، بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.