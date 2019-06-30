تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية لـ31.2 مليار دولار

Dimanche 30 Juin 2019
الأناضول - أظهرت معطيات تقرير اقتصادي، الأحد، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للدول العربية بنسبة 0.34 بالمائة خلال العام الماضي، إلى 31.2 مليار دولار.
وأفاد التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، بأن إجمالي التدفقات الاستثمارية للدول العربية، تراجعت من 31.3 بالعام السابق له.
وحسب التقرير، يأتي ذلك مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019، مقارنة بمؤشر العام السابق، وتراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.
وأوضحت "ضمان"، أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربياً.
كما جاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.
وذكر التقرير -الذي استند إلى آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)- أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبـته 2.4 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.297 تريليون دولار في 2018.
وتابع: "استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على النسبة الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية، بنسبة 68.5 بالمائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية".
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، ارتفاعا بمعدل 3.4 بالمائة لتبلغ 889.4 مليار دولار عام 2018، بنسبة 2.8 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار خلال العام ذاته، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي، شهد إنشاء 876 مشروعاً استثماريا أجنبياً جديدا بالدول العربية، بزيادة 56 مشروعا عن 2017.
و"ضمان" هي مؤسسة عربية دولية، تأسست في 1974، بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.
وأفاد التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، بأن إجمالي التدفقات الاستثمارية للدول العربية، تراجعت من 31.3 بالعام السابق له.
وحسب التقرير، يأتي ذلك مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019، مقارنة بمؤشر العام السابق، وتراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.
وأوضحت "ضمان"، أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربياً.
كما جاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.
وذكر التقرير -الذي استند إلى آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)- أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبـته 2.4 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.297 تريليون دولار في 2018.
وتابع: "استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على النسبة الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية، بنسبة 68.5 بالمائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية".
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، ارتفاعا بمعدل 3.4 بالمائة لتبلغ 889.4 مليار دولار عام 2018، بنسبة 2.8 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار خلال العام ذاته، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي، شهد إنشاء 876 مشروعاً استثماريا أجنبياً جديدا بالدول العربية، بزيادة 56 مشروعا عن 2017.
و"ضمان" هي مؤسسة عربية دولية، تأسست في 1974، بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 10:34 مجنون قرطاج..
- Hier 22:20 قايد صالح يعثر على العصفور النادر !
- Hier 19:38 العثور على مفقود قطري متوفيا بالسعودية
- Hier 19:33 أخبث اعتذار في العالم..
- Hier 12:12 قابس: انتخاب رباب بنكريم رئيسة لبلدية مطماطة
- Hier 11:07 التوقيت الاداري خلال الفترة الصيفية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:02
|03:07
|
30°
|32°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|32°-24
|35°-24
|36°-25
|39°-27
|40°-27
Follow @babnet_Tunisie
(137 895) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 216) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 505) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 439) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 71 292) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 724) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 63 531) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 766) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 452) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 159) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 378) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 217) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 524) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 438) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 981) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 044) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 873) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 40 094) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 075) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 610) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: صورة اليوم: تونس أصبحت نقطة عبور